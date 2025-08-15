El Marítim se convertirá en un gran escenario con la 10ª edición del Circ Voramar Contará con una veintena de espectáculos entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre

El Circ Voramar celebrará este año su X edición y contará con una veintena de espectáculos entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre en el Tinglado 2 y en los centros culturales municipales del distrito de los Poblats Marítims de València.

Actividades pedagógicas y participativas de acceso libre completarán la programación del X Festival Circ Voramar de Poblats Marítims de València. Una edición en la que, según ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado, se pretende destacar la dimensión social del arte a través de trabajos escénicos, talleres, actividades participativas y creaciones en comunidad.

La inauguración del festival será el viernes 29 de agosto en el Tinglado 2 de La Marina de València y, durante el último fin de semana de agosto, contará con una programación de acceso libre y gratuito y llena de actividades.

La iniciativa, organizada desde el grupo de trabajo de cultura, deporte y bienestar social de la Junta Municipal del Distrito del Marítim que preside la primera teniente de alcaldía y concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, cumple una década. Ferrer San Segundo ha asegurado que «Circ Voramar permite aunar cultura, diversión y participación a pie de calle».

Como ha destacado la organización, el festival cuenta de nuevo con la colaboración del artista ilustrador Oscar Silvestre @shanugtuk, que para esta ocasión realiza una obra donde se recuperan muchos de los personajes e imágenes de ediciones anteriores.

Circ Voramar ha acogido desde su inicio más de 150 compañías con más de 130 espectáculos de todo el mundo y se ha convertido en el acontecimiento cultural de Poblats Marítims más importante del sector de las artes escénicas.

En este sentido, se ha consolidado como referente en materia de arte circense en espacios escénicos no convencionales --lo que se conoce como circo de calle-- en la Comunitat Valenciana, con una afluencia media de público de 8.800 personas por edición en las últimas cuatro temporadas.

CIRCO CONTEMPORÁNEO, GRATUITO Y PARA TODOS

Desde hace diez años, el Marítim se transforma en un gran escenario donde artistas de todo el mundo ofrecen las mejores propuestas de teatro, circo, música y animación de calle y donde todo el mundo puede pararse, mirar y disfrutar. Cada edición es diferente, pero siempre se repiten tres premisas: variedad, calidad y gratuidad de todos los espectáculos.

Circ Voramar pretende romper con la imagen arcaica que se tiene del circo y ser una ventana del circo contemporáneo en la que los espectáculos circenses tratan cada vez más de profundizar en la dramaturgia y a la vez de mezclarse con otras artes. Se trata de una disciplina escénica innovadora, moderna y profunda que aúna propuestas diversas para todo tipo de público (familiar, adolescente y adulto) y con lenguajes adaptados a los tiempos actuales.

La iniciativa persigue ir más allá de la exhibición e invitar al espectador a formar parte del espectáculo. Para ello, se realizarán actividades paralelas como talleres con espectadores o encuentros con artistas, que ponen al artista y al espectador en diálogo.

