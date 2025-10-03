MarisGalicia vuelve con sabor La gran carpa se instalará junto a la antigua Estación del Grao desde hoy hasta el 26 de octubre

GPS. La auténtica Gran Fiesta del Marisco regresa a Valencia un año más y lo hace con más sabor que nunca. Desde esta misma tarde y hasta el domingo 26 de octubre, MarisGalicia abrirá sus puertas en la gran carpa de la Estación del Grao. Un espacio de más de 1.500 metros cuadrados convertido en un auténtico puerto gallego con capacidad para más de 1.000 personas, cocinas a la vista, barras, panadería, arrocería y hasta un vivero de mariscos.

La propuesta mantiene sus cifras de vértigo: 40 toneladas de marisco, 15.000 botellas de albariño y ribeiro y más de 25.000 visitantes previstos. Bogavantes vivos que saltan antes de llegar a la plancha, percebes recién llegados del Atlántico, cigalas que se deshacen en la boca, pulpo a feira y jugosas patas de centollo son solo algunas de las estrellas de un menú que promete hacer las delicias de todos.

¿Cuál es el secreto de MarisGalicia? Camiones piscina que trasladan a diario el producto vivo desde Galicia, sin intermediarios, lo que garantiza la frescura y los precios populares. El sistema de pedido sigue siendo tan sencillo como siempre: hoja en mano, recorrer los puestos y confeccionar un menú a medida para después disfrutarlo cómodamente en el comedor, interior o terraza.

Todo ello, regado con ricos caldos gallegos y ofrecido a precios muy populares para que nadie se quede en casa. Consejo para los visitantes: «lleva buen apetito, olvídate del reloj y disfruta de este festín culinario que tendrá como protagonistas a los mejores productos recién llegados de nuestras costas, junto a algunas sorpresas más», indica Manuel Gómez, coordinador del evento.

En total, son seis grandes stands: panadería (con empanadas, tartas y el clásico pan gallego), arrocería, pulpería, el espacio de plancha y cocidos, con un vivero en el que puedes elegir la pieza que quieres comer, bar de vinos y licores y zona de recuerdos.

Todo este espectáculo gastronómico estará acompañado por música en directo de gaitas y danzas gallegas. Los sábados por la noche el público podrá participar en el ritual y recitar el famoso 'conxuro'.