Ara Malikian vuelve a Valencia El músico Ara Malikian durante una de sus vibrantes actuaciones. / miguel romero El aclamado violinista libanés ha retomado su gira mundial 'Royal Garage' con parada este domingo en la plaza de toros de la ciudad NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:11

El famoso violinista libanés Ara Malikian, ha retomado su gira mundial 'Royal Garage' totalmente recuperado y lleno de energía después de la lesión sufrida el pasado mes de junio. El músico actuará este domingo junto a su banda en la plaza de toros de Valencia, con entradas agotadas en la zona VIP, en la pista y en la grada baja, aunque aún quedan plazas en la grada alta, la menos cara.

Malikian sufrió el pasado 9 de junio una caída cuando bajaba de un avión en Costa Rica y tuvo que suspender varios conciertos. Ahora, ha regresado a los escenarios totalmente recuperado. «Me llené de miedo, me operaron, peleé duro y, ya de vuelta, volví a nacer como músico», comentó el artista a LAS PROVINCIAS durante una conversación telefónica.

Han sido algo más de dos meses apartado de los escenarios, pero «tras una dura fase de rehabilitación tanto física como mental», como él mismo reconoce, el prestigioso violinista ha retomado su gira mundial con más ganas y energía que nunca.

«Jamás pensaría que después de tocar el violín desde los cuatro años me haría tanta ilusión conseguir volver a tocar las cuatro cuerdas. A veces nos olvidamos de lo importante que son las cosas pequeñas, destacó Malikian. Añadió que «nos olvidamos de lo importante que son las cosas pequeñas. No sé que es más duro alcanzar el éxito o asumir el fracaso, al final todo es una escuela», sentenció.

Alabado por la crítica tras su vuelta y con las pilas bien cargadas, Ara Malikian ha retomado el tour, dando sobradas pruebas de su recuperación con varios conciertos de más de dos horas, en los que el músico, como tiene acostumbrado a su público, no paró de tocar con maestría, bailar, disfrutar sobre el escenario y convertir al público en parte importante del espectáculo. Sobre su gira, el músico recordó que lleva el mismo título de su último disco 'Royal Garage', porque viene de su relación con los garajes. Según cuenta el intérprete, su relación con estos espacios empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano. «En el mundo entero las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música. Yo tenía diez años y mi padre me decía para convencerme: 'Vamos hijo, bajemos al garaje, vamos a montar una banda de rock como la de los Rolling', aunque yo no me codeaba con Keith Richards o Mick Jagger».

Dice Malikian que a día de hoy «sigo sin ver el rock and roll pero veo el amor y eso es más que suficiente. Después vinieron otros garajes: los alemanes, los ingleses, los parisinos, los españoles... Parece ser que estoy predestinado a ellos. Me pasan cosas fascinantes en los garajes».

Fruto de todas esas experiencias es este 'Royal Garaje World Tour', con el que pretende seguir recorriendo el mundo. De hecho, tras Valencia, Malikian seguirá de ruta hacia Barcelona, Sevilla, Madrid, Alicante, Salamanca, León, Santiago y Valladolid. También en Grecia, Francia, Italia y Rusia le esperan.

En su ya larga trayectoria, Malikian ha grabado más de 40 discos y cuenta con su propia orquesta. Pero si por algo reúne a muchos fieles es, como sostienen los expertos, por su brillante, personal y energética forma de transmitir sus vivencias a través del violín.

No hay que dejar pasar esta oportunidad de verlo en directo. Sus actuaciones son toda una experiencia.