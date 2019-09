Ara Malikian presentará su último disco en Valencia Totalmente recuperado, el famoso violinista actuará el 29 de septiembre en la plaza de toros de la ciudad GPS Jueves, 12 septiembre 2019, 23:45

El famoso violín de Ara Malikian vuelve a Valencia el día 29 de septiembre, con una esperada actuación en la plaza de toros de la ciudad. Tras tener que posponer algunas citas musicales en varias ciudades, Malikian regresa totalmente recuperado tras el accidente sufrido el pasado 9 de junio al bajar por las escaleras del avión y dirigirse al concierto previsto ese mismo día en San José, Costa Rica, lo que le impidió terminar su gira sudamericana y obligó a cancelar varios conciertos.

En palabras de Ara: «Jamás pensaría que después de tocar el violín desde los 4 años me haría tanta ilusión conseguir volver a tocar las 4 cuerdas. Nos olvidamos de lo importante que son las cosas pequeñas. No sé que es más duro alcanzar el éxito o asumir el fracaso, al final todo es una escuela... Violín, me cuesta tanto no quererte». Con estas palabras comenzó una rehabilitación que se ha alargado un poco más de lo esperado. Tres meses de esfuerzo y trabajo después, Ara Malikian finaliza su gira sudamericana conquistando los oídos de Ecuador y Costa Rica.

Con más energía que nunca Ara retomó el tour, dando sobradas pruebas de su recuperación con varios conciertos de más de dos horas, en los que el músico, como nos tiene acostumbrados, no paró de tocar con maestría, bailar, disfrutar sobre el escenario y convertir al público en parte importante del espectáculo.

Agradece su vuelta a todo su público del que solo recibió paciencia y ánimo. Nadie devolvió ni una entrada y su fe le dio fuerzas para afrontar la dura rehabilitación.

Ara Malikian, desde los garajes donde comenzó, retoma su viaje con su banda de rock por todo el mundo. Vuelve con fuerzas y energías renovadas para retomar su gira Royal Garage World Tour, la gira del disco que ha publicado este mismo año..

Se trata de un doble álbum en el que el músico hace un recorrido por los garajes de las grandes ciudades que han dejado impronta en su estilo y corazón a lo largo de su carrera.