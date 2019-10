'Maléfica', el gran retorno de Angelina Jolie Angelina Jolie durante una escena de la película. / lp En esta cinta de Disney, la boda entre la princesa Aurora y el príncipe Phillip desatará un gran conflicto GPS Viernes, 18 octubre 2019, 01:29

Malvada, irónica, elegante y poderosa. Así vuelve Angelina Jolie como Maléfica en 'Maléfica: Maestra del mal', cinta que llega hoy a los cines y que marca el gran regreso de la actriz tras varios años alejada de la interpretación y con su divorcio de Brad Pitt como telón de fondo.

Con la dirección de Joachim Rønning y con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer completando un deslumbrante trío femenino protagonista, la nueva entrega relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie) a raíz del matrimonio entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson). 'Maléfica', la película que dio origen a esta secuela, fue un gran éxito en 2014 y recaudó en todo el mundo 785 millones de dólares. Desde la sonada ruptura en septiembre de 2016 de 'Brangelina', como se conocía popularmente al matrimonio entre Jolie y Pitt, la ganadora del Óscar por 'Inocencia interrumpida' (1999) enfocó sus esfuerzos estos últimos años detrás de las cámaras y en su labor humanitaria. En la rueda de prensa previa al estreno mundial de la película en Los Ángeles, Jolie reflexionó acerca de los mensajes e ideas que lanza 'Maléfica: Maestra del mal' sobre la maternidad, la familia o la diversidad. «Nos dicen que si no somos lo mismo, no somos familia. Si no eres como ella (Aurora), entonces no eres su madre (Maléfica). Y eso ciertamente me caló hondo».