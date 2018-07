La magia de Merlín inunda el espacio del Olympia Los actores despliegan sus dotes interpretativas tanto actuando como cantando. / trencadisUn divertido memento de este musical para todos los públicos. :: trencadis «Queremos crear el público teatral del futuro», asegura Josep Mollà, productor y autor de este musical valenciano junto a Noèlia Pérez y Josep ZapaterSOBRE EL JAVIER FALOMIR Viernes, 13 julio 2018, 00:36

Galardonado recientemente con el premio al Mejor Musical Infantil en los Premios de Teatro Musical, 'Merlín, un musical de leyenda', de la compañía valenciana Trencadís, se podrá ver por fin en Valencia, en el Teatro Olympia, del 18 al 29 de julio.

Después de casi doscientas cincuenta funciones con 'Aladín, un musical genial', la productora valenciana Trencadís repite formato con 'Merlín', un espectáculo también para todos los públicos, pensado para seguir los pasos del resto de sus producciones. Se trata de asegurar la diversión a pequeños y grandes en clave musical, con un ritmo trepidante y, en este caso, con los ingredientes propios del mundo medieval: caballeros, tronos, princesas, dragones, hechiceras y, sobre todo, mucha magia. No en vano han contado con el asesoramiento del mago valenciano Nacho Diago, un maestro de los efectos más sorprendentes.

Un gran elenco

El espectáculo cuenta con música y letras de Noèlia Pérez y Josep Zapater, también protagonistas del musical, junto a Jose Gasent, Fran de la Torre, Marina Damer, Arturo Sebastià, Sergio Escribano y Fátima Gregorio. El texto es de Josep Mollà y la dirección e idea original de Jose Tomàs Chàfer.

Juanjo Llorens es el responsable del diseño de luces, que son un protagonista más de la obra. Pascual Peris firma el diseño de un vestuario imaginativo e impactante. Luis Crespo ha construido el universo escenográfico,y Pachi G. Fenollar las coreografías. Inma Fuentes se ha encargado de diseñar los peinados y la caracterización, mientras que Resu Belmonte ha sido el coach de los actores. Àngel Crespo y Mary Porcar han realizado la producción artística, Laura Borràs es responsable de producción, Iván Soler ha diseñado y construido los títeres, Luis Manuel Leal (Legend) ha sido el maestro de armas y Josep Ferrer es el responsable del universo sonoro. Por último, Dora Piles y Enric Juezas han construido los elementos escenográficos móviles, mientras que David Sueiro se ha encargado del diseño gráfico, Doménec Mezquita de la robótica y diseño web, Carlos Martínez del material audiovisual y Pepe H. de la fotografía.

El espectáculo empezó su gira en el teatro Chapí de Villena en septiembre del pasado año. En el estreno y las siguientes funciones fue Javier Gurruchaga quien dio vida al mago Merlín. Esta participación del conocido showman fue empeño del director de la compañía, Jose Tomás Chàfer, y del autor del texto, Josep Mollà, que pensaron en Gurruchaga desde el primer momento para encarnar al legendario mago. La iniciativa fue inmediatamente correspondida, puesto que el actor y cantante aseguró que la sintonía y la empatía surgieron desde el primer momento, por lo que aceptó la propuesta. Pero las exigencias profesionales de Gurruchaga han obligado a que tras ocho meses de representaciones sea Josep Zapeter, autor de la música y las letras, quien asuma el papel de Merlín tanto en el Olympia como en los próximos compromisos.

Aladín como ejemplo

Además de ser el autor del texto, Josep Mollà es el productor del espectáculo. Una labor que también desarrolló en 'Aladín, un musical genial'. «Llevamos ya cuatro años con 'Aladín', una obra que ha conseguido siete premios nacionales y nos ha dado otras muchas alegrías. Como también nos las han dado 'Pinocho, un musical para soñar' o 'Sherlock Holmes y el cuadro mágico'», comenta Josep Mollà.

Tanto 'Pinocho' como 'Sherlock Holmes' son montajes más pequeños «con menos actores, pero con una escenografía muy cuidada e innovadora y con unos efectos geniales tanto de imágenes en 3D como de aromas que llegan al patio de butacas; en realidad es toda una experiencia multisensorial», añade Mollà.

«En el caso de 'Merlín' , que se aproxima más al formato grande de 'Aladín', en realidad sólo hay ocho actores sobre el escenario pero se desdoblan de tal forma que la gente cree que son más, y en eso también juega su papel la iluminación y los constantes cambios de vestuario, dando la senasción de que se trata de un cuerpo de baile de al menos el doble de artistas. Por otro lado, ocho actores es una cifra ideal para poder movernos de gira y tenerlo todo controlado», añade Mollà.

Respecto a si las fechas para presentar 'Merlín' en Valencia son las más propicias, Mollà asegura que intentan repetir la experiencia de 'Aladín' que también se estrenó a finales de julio y fue «un bombazo». En este sentido considera que ha habido una evolución en el tema de las fechas. «Hoy en día los teatros están bien acondicionados y no hay por qué cerrar en verano aunque se siga haciendo». «Por otra parte, este montaje es complejo y no permite desdoblar el teatro con una función distinta por la noche. Por tanto julio es un momento perfecto ya que no se suele tener que compartir escenario», añade.

A dos bandas

El productor de 'Merlín' señala que en Trencadis se trabaja «a dos bandas». «Por un lado hacemos funciones para un público infantil que viene acompañado por sus padres, pero cada vez hay más un público adulto que viene sin niños para disfrutar de un musical apto para todos los públicos pero no excluyente. Se trata de teatro bien hecho que los niños pueden entender».

«Los niños son un público exigente y nuestra labor es crear espectadores para el futuro, en un país donde la gente tiene poca costumber se acudir a un patio de butacas. Si consigues que un niño se enganche al veneno del teatro, existe la esperanza de un futuro mejor», asegura.

En cuanto a la especialización de Trencadís por los musicales, Mollà asegura que es «un género que a nosotros nos apasiona, en parte porque funciona muy bien con los niños. De momento es lo que queremos hacer y ya tenemos una amplia trayectoria que nos avala y esperamos tener mucho futuro por delante», concluye Josep Mollà.