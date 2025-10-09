Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vinos de Utiel-Requena. GPS

Llega Urbanitas a Valencia, una propuesta para unir ciudad, cultura y vino

CH. F.

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

Las bodegas de la Denominación de Origen Utiel-Requena llegan a Valencia para transformar locales y espacios en puntos de encuentro donde catar, compartir y descubrir el vino como estilo de vida.

Una propuesta que acerca los vinos a la sociedad valenciana en su conjunto, desde la DO hasta distribuidores, profesionales de la restauración, medios de comunicación, prescriptores e influencers, y el público final.

El programa arranca el lunes 20 de octubre con una jornada para profesionales del sector, que tendrá lugar en la Casa Pescadores. El acto incluirá una presentación de la DO Utiel-Requena y sus vinos, seguida de un showroom con más de 30 referencias para catar y una demostración gastronómica.

Lanzamiento

Tras este encuentro inicial, Urbanitas del Vino abre sus puertas al público general y se desplegará por Valencia del 21 al 31 de octubre en cinco barrios: Cabanyal, L'Eixample, El Carme, Russafa y el Pla del Real.

En cada barrio, dos locales acogerán distintas actividades: catas minimalistas, maridajes, encuentros al atardecer y afterworks que invitan a vivir el vino de forma cercana, actual y urbana.

Con esta iniciativa, la DO Utiel-Requena refuerza su vínculo con la ciudad de Valencia y crea un espacio de descubrimiento para nuevos públicos, demostrando que el vino es también cultura, ocio y forma de vivir la ciudad.

