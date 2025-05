Llega el Festival de Talleres de Teatro Clásico

GPS Jueves, 22 de mayo 2025, 23:44 Comenta Compartir

La XIV edición del Festival de Talleres de Teatro Clásico de Sala Russafa abre su selección de piezas, incorporando clásicos contemporáneos, temas universales y nuevas formas de contar una historia, como el cine o la danza. Por el escenario del centro de creación, formación y exhibición de artes escénicas pasará el alumnado de la Acadèmia Escènica de València, que forma parte de sus cursos tanto para profesionales como para amateurs.

Del 5 al 29 de junio, se vivirán siete estrenos absolutos a cargo de su alumnado, desde comedias como 'El cadáver del señor García' hasta tragedias como 'Lear'. El cine y la danza se cuelan en propuestas como 'This is... Hollywood?' y 'Las mujeres del bosque de Arden'. Además, 'Beers and Politics' llega por primera vez con Iván Redondo (16 de junio), y el humorista Miguel Noguera presenta su 'Ultrashow' los días 14 y 15. Teatro, reflexión y humor se dan cita en este mes escénico. Todas las funciones se celebran en la calle Dénia 55. Las entradas ya están disponibles en la página web: www.salarussafa.es.