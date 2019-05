Lienzo, una cocina muy consolidada María José y Juanjo. / lp En sus platos de temporada resalta el apego a los productos autóctonos PEDRO G. MOCHOLÍ V ALENCIA. Viernes, 3 mayo 2019, 01:06

Lo bueno de haber vivido y conocido en primera persona los últimos 25 años de la gastronomía valenciana, es que he visto la evolución de todos los últimos cocineros contemporáneos valencianos. Por supuesto, me quedo con aquellos que evolucionaron y supieron alcanzar los objetivos que se habían propuesto, unos cocineros que hoy en día encabezan nuestra gastronomía, figurando en las mejores guías españolas o extranjeras.

Mª José Martínez de Lienzo es una de las cocineras que más de cerca he seguido desde que se hizo cargo de las cocinas del restaurante Lienzo. Desde el primer momento vi en ella una fuerza emocional muy notable, y no me importa reconocer que uno de los platos que más me sedujeron en sus inicios fue el tiradito de vaca (lengua) con brunoise de verduras. Mª José ha ido evolucionando conforme lo ha ido haciendo sus inquietudes, las cuales siempre están dirigidas a conseguir sabores intensos, pero refinados.

En sus platos de temporada encontramos el apego al territorio, utilizando ingredientes y materias primas de proximidad, algunos de ellos provienen de un agricultor que cultiva algunos de los productos que encontramos en el menú.

Sigue cuidando la presentación, presentando un vajilla muy personal, al igual que la cubertería, la cristalería es labor de Juanjo, y también es de gran calidad para disfrutar de los nuevos vinos de la bodega. Unas sensaciones que he visto y he disfrutado en mi última visita hace unos días.

La comida comienza con un presentación muy singular y que viene representada de un pequeña bola del mundo. Es la propia Mª José la que la destapa, encontrando en su interior un bol con una crema agria de Saint Marcelín, y sobre ella ha depositado unas flores de rábano de la isla de Java. Con él quiere demostrar su compromiso con la tierra y lo que nos puede aportar. Los toques herbáceos de los rábanos, contrastan con el toque lácteo y agrio, recordándonos a un yogurt, limpiándonos el paladar, y preparándolo para los platos del menú.

De los aperitivos destaco el Sándwich de anguila all i pebre, la Pera al vino con sobrasada de sardina ahumada y; el Roll de Osaka, pollo asado, mahonesa de encurtido y encurtidos, se nos queda algo corto en boca el cono de remolacha crujiente y su espuma picante. Y nos sorprende con un Reloj frito. Un pescado que se pesca en el Atlántico y que nos recuerda a la palaya de nuestras costas. Tiene gran sabor, y lo reboza con precisión pudiéndolo comer todo, cómo si de una fritura se tratara. Me gusta la complejidad de los rábanos ecológicos, con huevas de caballa (que ella misma ha hecho) y lima. Un plato de sabores y texturas intensas, pero dentro del equilibrio que marca las hechuras de Mª José.

Delicado al tiempo que untuoso nos encontramos el Tartar de Quisquilla de Calpe, mantequilla de maíz picante y mini mazorcas soasadas (cuando un alimento se asa poco) y cilantro. Un tartar muy sabroso, encontrando un yodado muy gustoso, que se incrementa con el toque picante y el especiado; delicioso. Seguimos con un plato de gran expresividad el Socarrat Dacsa (maíz), parpatana de atún y espuma de tomate y pimento. Aquí nos encontramos un plato muy vanguardista y creativo, dónde Mª José nos presenta un coca a la inversa o deconstruida, presentándonos la base crujiente a la vista en el plato, mientras que los otros ingredientes quedan ocultos, jugando con las diferentes texturas de ellos, todos ellos muy bien elaborados. Seguimos con platos de gran sabor y equilibrio; Cigalas al coñac, guisante dulce y wasabi. Un plato de gran seducción por esa perfecta conjunción de los ingredientes. El punto de cocción de la cigalas es perfecto, desasiéndose en el paladar pero guardando una textura perfecta. El wasabi lo presenta en hojas frescas, lo que le aporta un toque fresco y herbáceo.

No falta el arroz, en esta ocasión nos presenta un Arroz Meloso de Manitas, Ajetes y Sepionet. Un arroz gulesco, y muy sabroso gracias al contraste de la carne de cerdo con el sepionet. Un sepionet que lo presenta cocido a conciencia, pues lo ha dejado caer sobre el arroz, y se ha hecho con el calor del propio guiso, encontrándolo con un exquisito punto de jugosidad; inolvidable. Acabamos con Rubia Gallega de Vacum (maduración de 45 días) con Tupinambo, que nos presenta en varias texturas, crujiente y en puré.

En el primer postre encontramos aguacate, tomillo y helado de avellanas caramelizadas. Un postre muy equilibrado y de gran sabor, el toque crujiente de los frutos secos lo hace muy divertido.

Para finalizar, me presenta un postre muy clásico; el pijama, un postre muy de los años 60 y 70 en los restaurantes españoles, y que ella a personalizado creando su propia versión, que sin duda es mucho más animada y sabrosa que la antigua. Es ella misma que monta el postre sobre un mantel de hule; flan caramelizado, mantequilla de melocotón, perlas de piña y hierbabuena, chutney de piña, áspic de melisa y cereza, coulis de melocotón y cereza, hierbabuena fresca, flore, chocolate suflado, chantilly de raifort y caramelo de glucosa e isomalt. El resultado es, a la vez que sorprendente, delicioso.

No podemos olvidarnos de Juanjo, que es algo más que el jefe de sala y sumiller. Sabe en todo momento el ritmo de la cocina, y esa sabiduría permite que entre la cocina y el comedor exista una gran conexión, fundamental para la buena marcha del local.

Ha ampliado su oferta de vinos, encontrando unas etiquetas internacionales de gran singularidad, demostrando que su carácter y personalidad también están presentes y son fundamentales en la buena marcha del local. Felicidades.

Lienzo. Plaza de Tetuán, 18. Telf. 963521801. Valencia.