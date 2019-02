LIBROS EN LA BASURA

Salgo cada noche para rebuscar en los cubos de basura. No busco comida como mis coleguillas circunstanciales, busco libros, recetarios de cocina. Cuando la bolsa pesa demasiado regreso a mi domicilio y los examino con más detenimiento. La mayor parte los vuelvo a tirar otra vez porque carecen de interés. Los libros que recojo están nuevecitos pero son una birria. El ciclo vital del recetario es cada vez más rápido. Está unos días en las mesas de novedades, descansan brevemente en los anaqueles, pasan al revoltijo de los saldos y finalmente terminan en el cubo de los desperdicios. Me decía el otro día un asesino profesional que el primer muerto no se olvida, es como la primera novia, pero cuando has matado a un centenar ya hasta te aburre darle al gatillo. «Es una rutina, ¿sabe usted?», mascullaba el ejecutor mientras se hurgaba los dientes con un palillo. Con los libros ocurre lo mismo. Tiras un recetario de Arzak y te da como reparo, porque amas la letra impresa, pero después coges el gustillo y te libras de las fórmulas culinarias de Subijana, Berasategui, Andoni. Qué gustito produce arrojar al cubo las meditaciones del gran Ferrán Adrià o los textos de la Ruscalleda. ¿Y los recetarios de los autores desconocidos? Esos que paren continuamente multicolores manuales para hacer ensaladas. Disfruto como un poseso cediéndole a los barrenderos los manuales con títulos graciosillos: 'Cocina para divorciados', 'Recetario para viudos recientes', 'Culinaria para el abuelito al que se le va la olla', 'Potajes para deprimidos'. Almacenar libros es un error. Terminan por echarte de casa, te arrinconan, te desahucian. Son hijos ingratos. Torquemada quemaba los heréticos y Umbral tiraba a la piscina los que no le gustaban. Estoy meditando quedarme solo con cincuenta títulos. Los imprescindibles. No sé si tendré entereza para desprenderme de los de Vargas Llosa o Miguel Delibes. Soy -porque mi generación ha recibido una educación sentimental- un almacenista de papeles inútiles, presiento que tengo el síndrome de Diógenes. Tengo plena conciencia de ser un caballero elegante que se equivoca, un fracasado que siente devoción por los libros dedicados de sus amigos muertos. Algún día mi piso se vendrá abajo por el peso de la biblioteca, habrá 15 muertos, y todo el vecindario maldecirá mi memoria. Y con razón, coño, con razón.