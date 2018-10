Libertad femenina

La doble ganadora del Goya Natalia de Molina protagoniza el debut en el largometraje del gaditano Jota Linares con 'Animales sin collar', una suerte de versión de 'Casa de muñecas' de Henrik Ibsen en la que la actriz da vida a una Nora moderna que busca la libertad de la mujer. A medio camino entre el thriller y el melodrama, el director demuestra en ella la vigencia de un texto del siglo XIX para contar una historia sobre una mujer que aprende a ser libre y fuerte. «Es una obra que me acompaña desde siempre, la leí en el instituto y me marcó cómo trataba a la mujer y reivindicaba su poder», dijo Linares durante la presentación del filme. Para De Molina, a través de su personaje puede «lanzar un mensaje de ayuda para muchas Noras que aún no han despertado, creen que son felices y viven libremente y no es verdad».

Tanto Linares como De Molina tienen sus próximos proyectos en Netflix: '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', el del director, y 'Elisa y Marcela', en el caso de la actriz.