Leonardo da Vinci revive con una experiencia única

Cinco siglos después, el genio de Leonardo sigue vivo. Y ahora, el Museu de les Ciències lo trae a Valencia con una propuesta tan envolvente como inspiradora. 'Leonardo da Vinci. 500 años de genio' es mucho más que una exposición, ya que es una experiencia para dejarse llevar por la curiosidad infinita de este genio renacentista, sus inventos imposibles y, en definitiva, su visión y manera única de entender el mundo.

Creada junto al Museo Leonardo da Vinci de Roma, la muestra, que estará en Valencia hasta el próximo mes de abril, reúne más de medio centenar de máquinas construidas a partir de los bocetos originales del artista. Incluye desde helicópteros y planeadores hasta ingenios que parecen sacados de una mente adelantada a su tiempo. También se exhiben diferentes páginas del mítico Codex Leicester, el cuaderno en el que anotó sus teorías sobre el agua, la luz o el universo, escritas con su característica caligrafía en espejo.

El recorrido se completa con la tecnología SENSORY4T, un despliegue visual que combina sonido envolvente, proyecciones en alta definición e imágenes en movimiento para transportar al visitante a la Florencia, Venecia o Milán de hace quinientos años. Incluso es posible sobrevolar la ciudad renacentista gracias a una simulación de realidad virtual.

Por solo 3,5 euros más, la visita guiada permite adentrarse aún más en su mente: comprender sus códices, descubrir sus estudios anatómicos y entender por qué su curiosidad sigue siendo, medio milenio después, el motor de la ciencia y el arte. Una cita para celebrar el aniversario del museo y rendir homenaje a un creador que nunca dejó de soñar.