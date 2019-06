LECTURAS DE EXCUSADO

Algunas amigas me dicen que mis libros son ideales para leer en el retrete, en el excusado. Yo, ante tal piropo, me emociono casi hasta al borde de la lágrima, las abrazo, las beso y no me propaso en mis inocentes escarceos porque en los tiempos actuales hay que guardar las formas para que no le tomen a uno por un repugnante y aprovechado acosador.

En el retrete antaño solo se leía el periódico. Y eso a duras penas. «Papá, apura, que llego tarde a la universidad». Los constructores hacían casas con largos pasillos y con infectos cuartos de baño; eso sí, alicatados hasta el techo. El tiempo ha puesto a cada habitáculo en su lugar y después de un largo peregrinar el retrete se ha convertido en la habitación más importante de la casa. Ahora que vivo solo he modificado mi domicilio habitual y tirando tabiques aquí y allí, reduciendo espacios al saloncito y quitándole metros al dormitorio, puedo gozar, en mi modesto piso, de un descomunal cuarto de baño con todos los adelantos que disfruté en Japón hace más de diez años.

Se habla, y con razón, del lujo asiático, porque el sibaritismo moderno viene de Oriente. El hombre de Occidente se aturulla ante el esplendor del lujo, el pensamiento calvinista le reprime y la mala conciencia le lleva al pudoroso recato. Cuánto daño ha hecho la formación judeocristiana al bon vivant occidental.

El lujo del hedonista moderno está en la mesa y en el retrete, e igual que los grandes chefs pueden tener una mesa de privilegio cercana a sus perolas, los baños modernos nos permiten comer en el excusado, solo o con la compañía de una o varias amantes ocasionales. Hay tanto que aprender del refinamiento asiático.

Baños modernos

En los baños modernos olvídese el caballero escrupuloso de los malos olores y de los ruidos inconvenientes; chorritos de agua a la temperatura adecuada y músicas de diferentes tipos suenan cuando lo exige el guion de los pipís y de los popós. Hay que distinguir el baño en soledad del acompañado. Mozart nos aporta el sosiego y el bravo rock and roll disimula borborigmos y vientos inoportunos. La decoración varía y el mobiliario también. Ponga un cómodo sillón y lea la prensa en pelota picada o a medio vestir con un confortable albornoz. Confieso que en el baño hago el amor, picoteo, leo, escribo y recorro algunos kilómetros -en ocasiones voy hasta Venta de Baños-en mi bicicleta estática. Y desde el excusado mando con todo afecto este trabajillo, esta columna, a mis lectores habituales.