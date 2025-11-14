La lectura se convierte en una gran aventura con 'La Biblioteca Imaginaria' en Sala Off Kids

GPS. La magia de los libros y el poder de la imaginación llenarán la Sala Off Kids este sábado (18:30 horas) y el domingo 16 (12:30 horas y 18:30 horas) con 'La Biblioteca Imaginaria', un espectáculo de títeres de la compañía Teatro Arbolé.

Con un lenguaje poético, visual y lleno de humor, la obra tiene como objetivo principal transmitir a los más pequeños el placer de la lectura y mostrar las bibliotecas como espacios de aventura y fantasía, donde cada libro es un tesoro que invita a descubrir nuevos mundos.