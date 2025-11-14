Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia destituye a Corona

La lectura se convierte en una gran aventura con 'La Biblioteca Imaginaria' en Sala Off Kids

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

GPS. La magia de los libros y el poder de la imaginación llenarán la Sala Off Kids este sábado (18:30 horas) y el domingo 16 (12:30 horas y 18:30 horas) con 'La Biblioteca Imaginaria', un espectáculo de títeres de la compañía Teatro Arbolé.

Con un lenguaje poético, visual y lleno de humor, la obra tiene como objetivo principal transmitir a los más pequeños el placer de la lectura y mostrar las bibliotecas como espacios de aventura y fantasía, donde cada libro es un tesoro que invita a descubrir nuevos mundos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  6. 6

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  7. 7

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La lectura se convierte en una gran aventura con 'La Biblioteca Imaginaria' en Sala Off Kids

La lectura se convierte en una gran aventura con &#039;La Biblioteca Imaginaria&#039; en Sala Off Kids