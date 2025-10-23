Lectura del Cantar de Mio Cid en el Convento de Santo Domingo de Valencia

Chema Ferrer Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 08:02 Comenta Compartir

La Hermandad de Muy Ilustres Caballeros Hijosdalgo del Río Ubierna e Infanzones de Vivar del Cid, en su delegación valenciana, celebrará este fin de semana, los días 24, 25 y 26 de octubre, una serie de actos públicos y solemnes en Valencia, en conmemoración de su tradición histórica y devocional. Estos eventos, que reúnen a miembros de la Hermandad y sus Mesnadas y en algunos actos también al público interesado, destacan por su arraigo cultural y espiritual, con énfasis en la herencia cidiana y la incorporación de nuevos integrantes a la orden en las investiduras solemnes de damas y caballeros que tendrán lugar el domingo.

Ampliar Lectura del Cantar en Burgos, durante la Semana Cidiana 2025. LP

Conferencia y lectura públicas

El programa de actividades comienza el viernes 24 de octubre, a las 19:30 horas, en el Casino de Agricultura, con la conferencia titulada Historia del nombre Valencia del Cid, a cargo del erudito J.F. Ballester-Olmos. El sábado 25 de octubre arranca a las 10:00 horas en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, donde se realizará una ofrenda floral a la Mare de Deu y un recuerdo al cardenal Benlloch, favorecedor de las relaciones cidianas entre las tierras de Burgos y las valencianas. A continuación, a partir de las 11:15 horas, en el Convento de Santo Domingo de la ciudad, tendrá lugar un acto central de la jornada: la lectura pública continuada del Cantar de Mio Cid, un homenaje emblemático a la épica medieval española que se prolongará hasta las 14:15 horas, con un receso para reanudarse a las 17:00 horas. Esta lectura, realizada por autoridades, representantes de la sociedad valenciana y miembros de la Hermandad, subraya el vínculo histórico entre la orden y la figura del Cid Campeador, además de poner en valor la joya literaria de este cantar de gesta. El domingo 26 de octubre culminará las celebraciones con la investidura de nuevos Caballeros y Damas de Honor y Devoción, un momento de gran solemnidad que incorpora a nuevos miembros a la Ilustre Hermandad, preservando así su legado caballeresco y devoto. Tendrá lugar en la Parroquia Castrense de Santo Domingo.