L'Alfàs del Pi, un paraíso residencial en la Marina Baja

L 'Alfàs del Pi, hoy en día, es sin duda un paraíso para el turismo residencial saludable. Desde que los primeros nórdicos se fijaron en este rincón de 18 kilómetros cuadrados, l'Alfàs se ha convertido en el lugar ideal, no solo para pasar unos días, sino para establecer una segunda residencia.

Un asentamiento que, en muchos casos, es permanente y definitivo. Hoy en día es difícil encontrar alguna nacionalidad que no esté representada en este ejemplo de convivencia y multiculturalidad.

Uno de los principales atractivos del municipio, su patrimonio natural, se conserva intacto gracias al empeño por mantener un desarrollo de una industria turística de primer nivel.

También su esencia de pueblo mediterráneo, combinado con un claro respeto por la conservación de su entorno, han convertido a esta población en un objetivo residencial de primer nivel.

El Parc Natural de la Serra Gelada es una prueba evidente del respeto a la naturaleza y la promoción del concepto de turismo saludable, es decir visitantes que vienen a disfrutar de las mañanas, de los paseos y de la naturaleza, y la gastronomía en un ambiente de excelencia y total tranquilidad.

