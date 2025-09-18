Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves entrega 4.814.180,10 euros a un acertante en la localidad de uno de los mejores futbolistas del mundo

Lágrima se convierte en el mejor aceite de oliva según la Guía SeVi 2025

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:55

CH. F. Los aceites de oliva de calidad de Viver vuelven a destacar en la Guía de Vinos y Aceites 2025 de La Semana Vitivinícola, una referencia en el sector que este año ha catado 1.600 vinos y aceites de oliva virgen extra (AOVE) manteniendo su singular clasificación por variedades.

Este reconocimiento sitúa de nuevo a la variedad autóctona Serrana y a la comarca del Alto Palancia en el mapa de la calidad oleícola española, al tiempo que refuerza el valor de un proyecto cooperativo. Lágrima es el aceite premium de la Cooperativa de Viver, un monovarietal de la variedad serrana de recolección temprana, extracción en frío en apenas cuatro horas desde la recepción de las aceitunas y conservación en atmósfera inerte, por lo que preserva al máximo tanto sus aromas como su frescura.

Presenta frutado intenso con recuerdos de hierba recién cortada y manzana verde, notas de almendra, higuera y alcachofa, y un equilibrio suave en amargo y picante que lo hace muy versátil en crudo. Es un AOVE gourmet que sintetiza agricultura responsable en el campo y precisión en la almazara.

La Cooperativa de Viver está dando un paso crucial para fortalecer la posición de Lágrima como sinónimo de calidad, transparencia y sostenibilidad. A través de su participación en el programa 'Sustentta' de la Fundación Carasso y con la colaboración de Global Nature, implantará, a partir de 2026, un protocolo de elaboración más riguroso para Lágrima, con el objetivo de fortalecer su excelencia y credibilidad en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

Para lograrlo, se pondrá en marcha un Sistema Participativo de Garantía (SPG) donde participarán socios agricultores, técnicos de la cooperativa, agentes del ámbito de consumo y entidades locales certificarán la calidad del AOVE Lágrima con criterios agroecológicos que promuevan un mayor respeto por el territorio. Este enfoque alineado con lo que piden los consumidores (autenticidad, cuidado del medio ambiente y compromiso social) consolida a Lágrima como símbolo de la riqueza agrícola y el patrimonio natural de Viver.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  9. 9

    Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después
  10. 10

    Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lágrima se convierte en el mejor aceite de oliva según la Guía SeVi 2025