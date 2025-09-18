Lágrima se convierte en el mejor aceite de oliva según la Guía SeVi 2025

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

CH. F. Los aceites de oliva de calidad de Viver vuelven a destacar en la Guía de Vinos y Aceites 2025 de La Semana Vitivinícola, una referencia en el sector que este año ha catado 1.600 vinos y aceites de oliva virgen extra (AOVE) manteniendo su singular clasificación por variedades.

Este reconocimiento sitúa de nuevo a la variedad autóctona Serrana y a la comarca del Alto Palancia en el mapa de la calidad oleícola española, al tiempo que refuerza el valor de un proyecto cooperativo. Lágrima es el aceite premium de la Cooperativa de Viver, un monovarietal de la variedad serrana de recolección temprana, extracción en frío en apenas cuatro horas desde la recepción de las aceitunas y conservación en atmósfera inerte, por lo que preserva al máximo tanto sus aromas como su frescura.

Presenta frutado intenso con recuerdos de hierba recién cortada y manzana verde, notas de almendra, higuera y alcachofa, y un equilibrio suave en amargo y picante que lo hace muy versátil en crudo. Es un AOVE gourmet que sintetiza agricultura responsable en el campo y precisión en la almazara.

La Cooperativa de Viver está dando un paso crucial para fortalecer la posición de Lágrima como sinónimo de calidad, transparencia y sostenibilidad. A través de su participación en el programa 'Sustentta' de la Fundación Carasso y con la colaboración de Global Nature, implantará, a partir de 2026, un protocolo de elaboración más riguroso para Lágrima, con el objetivo de fortalecer su excelencia y credibilidad en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

Para lograrlo, se pondrá en marcha un Sistema Participativo de Garantía (SPG) donde participarán socios agricultores, técnicos de la cooperativa, agentes del ámbito de consumo y entidades locales certificarán la calidad del AOVE Lágrima con criterios agroecológicos que promuevan un mayor respeto por el territorio. Este enfoque alineado con lo que piden los consumidores (autenticidad, cuidado del medio ambiente y compromiso social) consolida a Lágrima como símbolo de la riqueza agrícola y el patrimonio natural de Viver.