'Kinky Boots', llega al Teatro Olympia pisando fuerte

Jueves, 3 de abril 2025, 23:39 Comenta Compartir

GPS. Prepárate para una descarga de energía escénica: 'Kinky Boots', el musical más premiado de Broadway, ha arrancado su gira por España y promete no dejar indiferente a nadie. Esta joya del teatro musical, con texto de Harvey Fierstein y música de la icónica Cyndi Lauper, nos trae una historia tan deslumbrante como inspiradora: la historia de Charlie Price, joven heredero de una fábrica de calzado que da empleo a varias familias de un pueblo inglés. Tras la repentina muerte de su padre, Charlie tiene que hacerse cargo del negocio familiar que va camino de la bancarrota y sus empleados no confían en él. Tras un viaje a Londres y un encuentro casual, se encuentra a Lola, una artista drag muy especial y explosiva, cuyo mundo gira en torno a una moda extravagante en la que resaltan las botas altas y rojas de tacón. Charlie descubre que esas botas no están diseñadas para soportar el peso de un hombre, lo que explica por qué los tacones siempre se rompen y encuentra una solución al problema de ambos.

El musical 'Kinky Boots' llega al Teatro Olympia del 9 al 13 de abril. Dirigido por Silvia Villaú y producido por Theatre Properties en coproducción con Rimas Europe y la colaboración de Grupo Eventix, 'Kinky Boots' es un espectáculo que va mucho más allá del entretenimiento. Basado en hechos reales y en la película británica homónima de 2005, este musical ha cosechado seis premios Tony (incluido Mejor Musical) y sigue girando por el mundo con un mensaje que pisa fuerte: ser uno mismo es el camino más auténtico.

Con más de 2.500 funciones en Broadway a sus espaldas, la versión española no se queda corta en espectacularidad: escenografía vibrante, coreografías electrizantes y un vestuario que es pura fantasía visual.