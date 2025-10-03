Jazz y noches gamberras en las 'Ram Sessions'

GPS Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17 Comenta Compartir

Rambleta rediseñó en 2024 su mítico Ram Club para dar vida a las 'Ram Sessions', un nuevo formato de conciertos periódicos que ha convertido principalmente los domingos -y otras fechas en la temporada- en una cita imprescindible para los amantes de la música en directo.

Con estos conciertos, el centro cultural se transforma en un lugar de encuentro para disfrutar de experiencias musicales cercanas, auténticas y con vocación de descubrimiento. Ya sea en la terraza o en el Ram Club, la música toma el protagonismo absoluto con una programación continua que transita del jazz a las propuestas más frescas y atrevidas de la escena emergente.

Rambleta defiende la música como un lenguaje universal, capaz de transmitir emociones e ideas que alcanzan su máxima fuerza cuando se comparten desde un escenario. Con esta premisa nacen las 'Ram Sessions': un proyecto que, además de ofrecer conciertos, impulsa la formación, la profesionalización y la visibilidad de artistas locales, al tiempo que acerca a Valencia propuestas internacionales.

Estas propuestas no sustituyen, sino que complementan la programación musical habitual de Rambleta, ampliando su apuesta por la diversidad de géneros y experiencias en directo.