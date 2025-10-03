Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto entrega 2.547.424,69 euros este jueves a un único jugador
Allegro Big Band. GPS

Jazz y noches gamberras en las 'Ram Sessions'

GPS

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Rambleta rediseñó en 2024 su mítico Ram Club para dar vida a las 'Ram Sessions', un nuevo formato de conciertos periódicos que ha convertido principalmente los domingos -y otras fechas en la temporada- en una cita imprescindible para los amantes de la música en directo.

Con estos conciertos, el centro cultural se transforma en un lugar de encuentro para disfrutar de experiencias musicales cercanas, auténticas y con vocación de descubrimiento. Ya sea en la terraza o en el Ram Club, la música toma el protagonismo absoluto con una programación continua que transita del jazz a las propuestas más frescas y atrevidas de la escena emergente.

Rambleta defiende la música como un lenguaje universal, capaz de transmitir emociones e ideas que alcanzan su máxima fuerza cuando se comparten desde un escenario. Con esta premisa nacen las 'Ram Sessions': un proyecto que, además de ofrecer conciertos, impulsa la formación, la profesionalización y la visibilidad de artistas locales, al tiempo que acerca a Valencia propuestas internacionales.

Estas propuestas no sustituyen, sino que complementan la programación musical habitual de Rambleta, ampliando su apuesta por la diversidad de géneros y experiencias en directo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  7. 7 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  8. 8

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  9. 9

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  10. 10

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jazz y noches gamberras en las 'Ram Sessions'

Jazz y noches gamberras en las &#039;Ram Sessions&#039;