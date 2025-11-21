Japan weekend: el mayor evento de cultura k-pop regresa este fin de semana a Valencia Durante los días 22 y 23 de noviembre los aficionados del anime podrán disfrutar de diversas actividades

La mayor convención de cultura k-pop del país regresa a Valencia este fin de semana durante su gira 2025/2026. Se trata del Japan weekend, un evento que en cada edición reúne a miles de visitantes para sumergirse en lo mejor del mundo asiático. El plan perfecto de los fanáticos del anime para conocer a más apasionados, descubrir nuevas series y comprar merchandising exlusivo.

Las actividades más atractivas incluyen talleres, charlas, masterclass, exhibiciones de danza, exposiciones, firmas, photocalls y música en vivo. Además, en la planificación, están programadas diferentes propuestas participativas como Kahoot, Pasapalabra, Memory o Trivial para poner a prueba los conocimientos de los aficionados.

Por otro lado, tendrán lugar algunas competiciones como el Concurso de Cosplay, el Asian Cover Dance, el Idol Festival y el Torneo de Super Smash Bros. Aquellos que participen podrán disfrutar de una experiencia diferente, pero también podrán conseguir grandes premios.

Estará ubicado en Av. de les Fires, Pobles de l'Oest, 46035. Se celebrará durante los días 22 al 23 de noviembre y el horario será el sábado de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 19 horas. Las entradas se pueden adquirir en la página oficial de la organización, donde los precios van a partir de los 19 euros.

Invitados especiales

Cantantes

-Rico Sasaki

-Mion

-Juna Shinno

-Runo Tauchi

Mangaka

-Matsuyoshi Aco

Ilustradoras

-Alos

-Kintasya

Cosplayers

-Exion

-Yuko

-Aruba-chan

Actores de doblaje

-Mireia López

-Cristina Gambín

-Álex Moreno

-Pablo Chico

