El incombustible FIB Viernes, 20 julio 2018, 00:12

El pistoletazo de salida de la 24 edición del Festival Internacional de Benicàssim tuvo lugar anoche con los directos de Travis Scott, Two Door Cinema Club, Izal y J Hus como reclamo de un cartel que durante los cuatro días de festival (del 19 al 22 de julio) recibirá a músicos tan relevantes como los citados y otros del nivel de The Killers, Pet Shop Boys, Liam Gallagher, Eric Prydz, Chase and Statuts Live, The Vaccines, Bastille, Dorian, Polock o Rusos Blancos, entre otros. Una variopinta muestra musical para un público de gustos diversos, muy acorde con la época estival. El recinto abrió sus puertas a las 18 horas, pero desde principios de semana miles de jóvenes ya habían llegado a la localidad para instalarse en alojamientos turísticos o en las zonas de acampada previstas por la organización.