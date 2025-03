Imagine Dragons llega a los cines valencianos

GPS Jueves, 27 de marzo 2025, 23:55 Comenta Compartir

Los fans de Imagine Dragons podrán disfrutar de su concierto en el Hollywood Bowl. La banda de rock estrena 'Imagine Dragons: Live From the Hollywood Bowl' with the LA Film Orchestra en más de 80 cines de España. En Valencia se podrá disfrutar en Ocine Valencia, mañana sábado, 29 de marzo. Los cines y horarios se pueden consultar en https://www.imaginedragonsmovie.com/.

Este evento cinematográfico especial captura la electrizante actuación de la banda de su Loom World Tour, en octubre de 2024.

El concierto, de casi dos horas, fue interpretado durante la última de las cuatro noches junto a la renombrada LA Film Orchestra en el Hollywood Bowl, ante más de 67.000 fans, y presenta arreglos de temas como 'Radioactive', 'Demons' o 'Believer'.

La espectacular actuación concluyó con un asombroso crescendo de fuegos artificiales y un final sorpresa, fusionando el explosivo sonido de la banda con intrincados arreglos sinfónicos interpretados por más de 50 músicos.