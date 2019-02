Imagine The Beatles sonará mañana en el Palau de la Música Geoff, Rob, James y Steve forman el famoso cuarteto. N. M. Viernes, 15 febrero 2019, 00:45

En el Palau de la Música de Valencia (Alameda, 30) sonarán mañana, sábado, los temas inmolvidables del legendario grupo The Beatles, a cargo de la banda tributo Imagine The Beatles, que recrea la contundencia de un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo. Una propuesta que llevará al escenario los éxitos del legendario grupo y que volverá a desatar las pasiones en las filas del público. Los 'nuevos Beatles' son un cuarteto que presenta un sonido fiel a los originales, brillantes voces, instrumentos de la época, y sobre todo la misma naturalidad y descaro que John, Paul, George y Ringo.

Su repertorio incluye una treintena de los mejores temas del legendario grupo, desde 'She Loves You del Cavern Club' hasta temas universales como 'Hey Jude' y 'Lady Madonna'. Tanto si desean ser un 'Paperback writer' como 'Back in the USSR', Imagine The Beatles les transportará desde Penny Lane a Abbey Road en un espectacular y divertido tributo a la banda que marcó la década de los sesenta y que desató la bealtemanía en el mundo. La banda Imagine The Beatles está formada por Geoff Raggett (John), Rob Simpson (Paul), James Hender (Georges) y Steve Townsend (Ringo). Aseguran los expertos que este grupo, Imagine... The Beatles, es lo más parecido a los 'Fab Four' gracias a su energía, un sonido impecable y la réplica de los trajes e instrumentos de la época.

Geoff ha interpretado a John desde 1999, tocando en lugares como China, Singapur, Japón, Dubai y los Estados Unidos. El miembro fundador de la banda, Rob, tiene unos gestos muy cercanos a lo real. James, como George es el tranquilo. Un profesor de música con unas habilidades de guitarra insuperables. Por último Steve, que ha estudiado a Ringo durante muchos años, dice ser su hijo perdido.