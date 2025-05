El hotel de Terra Mítica cambio su nombre y se integra en la cadena Marriot International El complejo formado por el hotel y las villas, construido dentro del parque temático, se convierte en Four Points by Sheraton Costa Blanca.

El hasta ahora Grand Luxor Hotel and Village deja paso, desde hoy, a Four Points by Sheraton Costa Blanca, integrándose así en la cadena hotelera Marriot International. El hotel de Terra Mítica se posiciona como un referente, tanto vacacional como empresarial, ofreciendo una propuesta renovada y servicios de vanguardia dirigidos a los segmentos leisure y MICE.

La nueva denominación del resort —compuesto por un hotel de 300 habitaciones y 102 villas— mantiene el espíritu familiar del antiguo Grand Luxor Hotel, que incluye acceso preferente a los parques Terra Mítica y Mundomar. No obstante, su amplia oferta de salas y espacios para eventos, tanto interiores como exteriores, lo convierte también en una opción preferente para el cliente corporativo.

A todo ello se suma la renovación de las instalaciones, adaptadas a los estándares de calidad del Grupo Marriot. La transformación de muchos de

sus espacios ha dado lugar a entornos cálidos, confortables y luminosos, llenos de vegetación y con una estética que evoca la calma mediterránea.

Entre las múltiples mejoras implementadas con la nueva marca, destaca la oferta gastronómica. Four Points by Sheraton presenta tres nuevos conceptos de restauración inspirados en la gastronomía mediterránea:

-SIROCCO, pensado para reuniones informales, gracias a su ambientación contemporánea y su gran terraza.

-ESSENZA, especializado en antipasti, con una reinterpretación única al estilo Four Points.

-TRAMONTANA, un buffet con sabor mediterráneo que apuesta por la variedad, la calidad y la autenticidad.

Con esta gran apuesta por la prestigiosa cadena Marriot International, Grupo Santa-Maria —propietario del hotel y las villas que ahora adoptan una nueva identidad— amplía sus horizontes. Desde su apertura en 2016 bajo la marca Grand Luxor Hotel, el complejo ha evolucionado constantemente, y ahora, como Four Points by Sheraton, inicia una nueva etapa con la mirada puesta en la excelencia, la internacionalización y la diversificación de su propuesta turística y empresarial.