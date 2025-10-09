Hotel Huerto del Cura eleva su propuesta gastronómica

GPS. Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51 Comenta Compartir

El Hotel Huerto del Cura, un oasis en pleno corazón del Palmeral de Elche, da un nuevo paso en su apuesta por la excelencia gastronómica. Su colaboración con Fran Segura, uno de los mejores pasteleros de Europa, promete transformar el momento del desayuno en una experiencia de autor. Un gesto que combina innovación, técnica y raíces, y que confirma que el lujo también se encuentra en los pequeños detalles que enamorarán al comensal.

Premiado con reconocimientos como el Mejor Postre de España en 2013, la Medalla de Plata en la Copa del Mundo de Pastelería 2022 o una de las tres mejores tartas de chocolate del mundo en 2024, Segura llega al Huerto del Cura para aportar su sello personal: una visión creativa que une lo local con la alta cocina. Su incorporación se enmarca en un proyecto que busca reforzar la identidad gastronómica del hotel a través de un desayuno VIP pensado para emocionar desde la primera cucharada.

«La gastronomía en el Hotel Huerto del Cura juega un papel fundamental y es uno de nuestros grandes diferenciales, más allá de nuestra ubicación privilegiada en el palmeral más grande de Europa», señala Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hotels. «Esta alianza con Fran llega en un momento clave en el que estamos elevando toda la experiencia del cliente en el hotel, y el desayuno es uno de los hitos más significativos», apunta.

Por su parte, Fran Segura subraya la esencia del proyecto: «Mi reto es aportar creatividad y técnica para que el desayuno del Hotel Huerto del Cura se convierta en una experiencia memorable. Hemos apostado por sabores reconocibles de la tierra, trabajados con un enfoque innovador y de excelencia».

El desayuno VIP by Fran Segura se servirá en la sala de desayunos o en la terraza junto a la piscina, todos los días de 10:00 horas a 12:00 horas, por 25 euros por persona. Abierto tanto a huéspedes como a visitantes, este nuevo capítulo culinario reafirma al Hotel Huerto del Cura como referente de hospitalidad, talento local y cultura gastronómica en la Comunitat Valenciana. Port Hotels es una cadena hotelera de la Comunidad Valenciana que cuenta con 11 establecimientos en Benidorm, Elche, Valencia, Alicante, Dénia y Calpe.