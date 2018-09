Hospitalidad, un valor que nos hace únicos a los valencianos Turisme Comunitat Valenciana va a llevar a cabo cerca de 300 acciones para difundir los valores y forma de ser de los valencianos. lp CAMPAÑA CONTAGIA TU HOSPITALIDADTurisme Comunitat Valenciana va a llevar a cabo hasta mayo de 2019 cerca de 300 acciones para difundir las características únicas de Valencia, Castellón y Alicante Viernes, 28 septiembre 2018, 00:53

TURISME COMUNITAT VALENCIANA HA PUESTO EN MARCHA LA CAMPAÑA CONTAGIA TU HOSPITALIDAD, UNA INICIATIVA DIRIGIDA A RECORDAR Y PROMOVER EL CARÁCTER ABIERTO, INCLUSIVO Y AMIGABLE DE MILES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y DE LA PROPIA SOCIEDAD.

EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA, SE HA DISEÑADO EL PROGRAMA DE HOSPITALIDAD MEDITERRÁNEA, UN PROYECTO VANGUARDISTA DE TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE CRECIMIENTO TURÍSTICO DE LA COMUNITAT QUE SE COMPONE DE ACCIONES DE DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN.

A TRAVÉS DE LA RED DE CDTS, Y CON EL APOYO DE LOS PARTNERS (AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES, UNIVERSIDADES...), SE VAN A LLEVAR A CABO CERCA DE 300 ACCIONES REPARTIDAS POR TODA LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE 2018 Y HASTA MAYO DE 2019 PARA DIFUNDIR LAS CARACTERÍSTICAS SINGULARES Y ÚNICAS DE NUESTRA MANERA DE SER Y HACER DE LA COMUNITAT EL DESTINO HOSPITALARIO DEL MEDITERRÁNEO.

EL PROGRAMA SE SOSTIENE EN LAS PERSONAS QUE HACEN POSIBLE QUE LA COMUNITAT VALENCIANA SEA UNO DE LOS DESTINOS PREFERIDOS POR LOS VISITANTES. POR ESO, EL PROGRAMA PRETENDE LLEGAR DESDE PROFESIONALES TURÍSTICOS HASTA PROFESIONALES DE OTROS SECTORES Y POBLACIÓN EN GENERAL, ADAPTÁNDOSE A LAS NECESIDADES DE CADA COLECTIVO.

PERSONAL DE HOTELES, RESTAURANTES, COMERCIOS, GUÍAS TURÍSTICOS, PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TURISMO Y TÉCNICOS DE TURISMO, AGENTES DE DESARROLLO LOCAL, PERSONAL DE CAMPINGS, PUERTOS DEPORTIVOS, MEDIOS DE TRANSPORTE, CUERPOS DE SEGURIDAD Y CUALQUIER OTRO ÁMBITO RELACIONADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL TURISMO.

NO HAY QUE OLVIDAR QUE LA COMUNITAT VALENCIANA ES UNA TIERRA DE CONTRASTES. ES ABIERTA, DIVERSA, PLURAL, ACOGEDORA Y LLENA DE MATICES. SIN EMBARGO, HAY UN VALOR QUE NOS HACE ÚNICOS Y NOS POSICIONA FRENTE A OTROS DESTINOS COMPETIDORES: LA HOSPITALIDAD. NO PODEMOS OLVIDAR QUE EL TURISMO ES UN SECTOR CON UN IMPORTANTE PESO ECONÓMICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, QUE ADEMÁS HA SABIDO RESISTIR DURANTE LOS PEORES AÑOS DE LA CRISIS ECONÓMICA. EL TURISMO, Y TODOS AQUELLOS QUE CONTRIBUYEN CADA DÍA A PRESENTAR ANTE EL MUNDO NUESTRA MEJOR VERSIÓN, SE HA MANTENIDO FRENTE A TODOS LOS CONTRATIEMPOS GENERANDO RIQUEZA, EMPLEO Y UNA IMAGEN POSITIVA DE NUESTRO DESTINO. SIN EMBARGO, NO PODEMOS CONFORMARNOS CONTANDO TURISTAS NI RELAJARNOS POR LOS BUENOS DATOS OBTENIDOS. NUESTRO OBJETIVO ES CONTINUAR IMPULSANDO ACCIONES QUE NOS AYUDEN A FIDELIZAR AL TURISTA Y A MEJORAR NUESTRA POSICIÓN EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO.

NUESTRO CARÁCTER ABIERTO, MEDITERRÁNEO, ALEGRE Y ACOGEDOR NOS DEFINE Y NOS REPRESENTA. SIN DUDA ES NUESTRO MEJOR ATRIBUTO, EL QUE NOS APORTA VALOR. POR ESO, DESDE TURISME COMUNITAT VALENCIANA SE HA PUESTO EN MARCHA ESTA CAMPAÑA PARA DESTACAR QUE SOMOS UNA SOCIEDAD HOSPITALARIA, DONDE TODO AQUEL QUE VIENE BUSCANDO UNA EXPERIENCIA ÚNICA ES ACOGIDO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. TENEMOS GASTRONOMÍA, PATRIMONIO, HISTORIA, FIESTAS Y TRADICIONES, PAISAJE, MÚSICA, PLAYAS, PERO SOBRE TODO TENEMOS LA CAPACIDAD DE SER UN DESTINO HOSPITALARIO. TODOS TENEMOS MUCHO QUE APORTAR.

TALLERES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN HOSPITALIDAD MEDITERRÁNEA

PRÓXIMAS ACTUACIONES:

- EN OCTUBRE SE VA A REALIZAR UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN PEÑÍSCOLA Y DOS TALLERES EN EL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA.

- EL 17 DE OCTUBRE, COINCIDIENDO CON LA INAUGURACIÓN DE LA SALA CDT DE ALGEMESÍ, SE VA A LLEVAR A CABO UNA JORNADA DE HOSPITALIDAD MEDITERRÁNEA.

- PARA NOVIEMBRE HAY PREVISTA UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN MORELLA, A LA VEZ QUE SE INICIAN ACCIONES EN ONIL Y CREVILLENTE.

LOCALIDADES

ALICANTE: ALTEA, GATA DE GORGOS, ALICANTE, XÀBIA, BENIDORM, TORREVIEJA, ALCOI, ELCHE, DÉNIA, ELDA, BIAR, ORIHUELA, SANTA POLA, CALP, CASTELL DE GUADALEST, PILAR DE LA HORADADA, BANYERES DE MARIOLA. ONIL Y CREVILLENTE.

VALENCIA: GANDIA, UTIEL, VALENCIA, CASAS ALTAS, AYORA, ONTINYENT, CULLERA, TORRENT, MISLATA,

XERACO, SAGUNT, BOCAIRENT, TUÉJAR, VILLAR DEL ARZOBISPO Y ANNA.

CASTELLÓN: PEÑÍSCOLA, MONTANEJOS, CASTELLÓN, VINARÒS, OROPESA DEL MAR, BENICÀSSIM Y MORELLA.

SECTORES ALCANZADOS

GUÍAS TURÍSTICOS, ESTUDIANTES, RESTAURACIÓN, COMERCIANTES, HOTELERÍA, GESTORES DE PLAYAS,TÉCNICOS DE TURISMO.