Horarios del Festival de Cometas de Valencia 2019: talleres, actividades y cómo llegar Edición anterior del Festival de Cometas en la playa de la Malvarrosa. / Juan J. Monzó El fin de semana habrá talleres y acitividades gratuitas en Valencia LP.ES Jueves, 9 mayo 2019, 20:19

El XXI Festival de Milotxes de Valencia, que se celebra el fin de semana del 11 y 12 de mayo de 2019, reunirá a 100 pilotosen la playa del Cabanyal, sobre la que sobrevolarán grandes cometas con forma de todo tipo de animales, formas, figuras o banderas. El festival arranca el sábado a las 11.30 horas en la explanada del Paseo de Neptuno, junto al monumento dedicado al actor Antonio Ferrandis y los horarios son los siguientes:

Sábado: de 11.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas

Domingo: de 11.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas

Cómo llegar al Festival de Cometas

Alrededor de 100 participantes provenientes de Alemania, Chile y Argentina, junto a los pilotos valencianos y del resto de España, competirán en las modalidades de exhibición de vuelo acrobático individual, vuelo acrobático en equipo, y mejor cometa estática de construcción propia.

Talleres para hacer cometas

La programación incluye talleres gratuitos para niños de construcción de cometas con monitores especializados. Habrá cuatro turnos de talleres de 45 minutos para 60 niños en cada uno: a las 11:00h, 12:30h, 16:00h y 17:30h.

El horario de sábado y domingo será:

- MAÑANAS: de 11:30 a 12:15 y de 12:30 a 13:15

- TARDES: de 16:30 a 17:15 y de 17:30 a 18:15

Inscripciones para hacer cometas

La inscripción es posible a partir de los 7 años, pero entre los 7 y los 10 años cad niño debe ir acompañado por UN solo adulto. A partir de los 10 años los niños entrarán solos al taller.

La inscripción individual se hace complimentando el formulario adjunto y será necesario incluir los siguientes datos: Nombre del niño/a - Edad del niño/a - Día y turno elegido -Teléfono de contacto/.

Se deberá rellenar un formulario por cada participante al taller. Si ve que no salen los 8 talleres, es porque el sistema impide inscribirse en talleres ya completos. Solo se admitirán inscripciones in situ en caso de bajas o si no se han completado las inscripciones on line.

Una vez construida, los niños podrán volar la cometa siempre que lo hagan fuera de las zonas acotadas para el vuelo de los pilotos especialistas tanto de una como de varias líneas. Para volar, basta con ponerse de espaldas al viento en lugar despejado, soltar un poco de hilo y estirar suavemente de este para levantar la cometa.

Más de 400 niños y niñas podrán participar, registrándose directamente en el momento de participar. Tal como se explica desde el Club de Cometas de la Comunidad Valenciana, «volar cometas favorece la sociabilidad, la motricidad y la coordinación corporal».