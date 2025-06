Homenaje a la Ruta celebra su 5º aniversario con el montaje más grande de la historia del remember

EXTRA Viernes, 27 de junio 2025, 13:50 Compartir

El 5 de julio, el espíritu del Sonido de Valencia volverá con fuerza en La Marina Norte de València con motivo del 5o Aniversario de Homenaje a la Ruta, un festival que rinde tributo a la cultura musical que marcó una generación y convirtió a la ciudad en epicentro de la escena electrónica mundial.

Desde las 17:00h, los asistentes vivirán una experiencia única al aire libre con una producción sin precedentes: el escenario y montaje más grande jamás realizado en un festival remember en España, acompañado de un sistema de sonido, iluminación y visuales de última generación.

Artistas y DJs de leyenda

El line-up reúne a figuras emblemáticas que protagonizaron las noches más inolvidables en salas míticas de la Ruta, en un festival diseñado como un auténtico «minuto de oro», sin pausas ni interrupciones.

DJs:

Arturo Roger (ACTV) Coqui Selection (The Face) · Dario Núñez (Soleado Records) DJ Veneno (Espiral) Jesús Brisa (ex-Espiral) Jose Conca (Chocolate) Kike Jaén (NOD) · Nacho Fernández (Penélope) · Raquel Cardona (Masia) · Rodi (The Face) · Ximo 3D (Heaven) Vicente Ferrer (Bananas / Homenaje a la Ruta) Víctor Pérez (The Face / Homenaje a la Ruta)

Actuaciones en directo:

Bandido feat. Piropo, Double Vision, Nalaya Brown y Jerry Daley

Una experiencia multisensorial y sostenible

Además de la música, el festival contará con una zona gastronómica para no perderte a tus artistas favoritos, una boutique oficial con merchandising exclusivo, y un regalo especial limitado a los 1000 primeros asistentes con entrada.

El cierre del evento se celebrará con un espectáculo piromusical a cargo de Pirotecnia Vulcano y efectos multimedia creados por VFV, acompañados por los DJs Víctor Pérez & Vicente Ferrer.

En esta edición, el festival también reafirma su compromiso con el entorno y la sociedad, integrando acciones concretas de sostenibilidad y solidaridad. En colaboración con Omawa, empresa especializada en el cálculo de huella ecológica, se medirá el impacto medioambiental del evento con el objetivo de reducirlo y concienciar al público. Además, se contará con la presencia de la iniciativa Músicos por tu Salud, que dispondrá de un stand solidario donde se pondrán a la venta productos benéficos para recaudar fondos destinados a su labor en hospitales. Todo ello se enmarca en un modelo de festival sostenible, impulsado también gracias a la colaboración de Coca-Cola, que refuerza el compromiso del evento con un desarrollo responsable y respetuoso con el entorno.