Homenaje a la leyenda del pop

El espectáculo 'I want u back' subirá este fin de semana al escenario del teatro Olympia de Valencia los grandes éxitos del Michael Jackson

El añorado Michael Jackson, indiscutible rey mundial del pop, volverá a encontrarse en el teatro Olympia de Valencia con sus incondicionales este fin de semana en el espectáculo 'I want u back' de la mano del bailarín Adrián Álvarez, también conocido como 'Sacc Mjj', y del cantante Dabeat, acompañados de un grupo de bailarines y bailarinas y una imponente banda en directo, que reproduce con total fidelidad el repertorio del artista.

En una entrevista con LAS PROVINCIAS, Adrián Álvarez, protagonista principal del espectáculo, considerado uno de los mejores recreadores de la figura del famoso cantante y bailarín reconoce que «ha logrado hacer su sueño realidad» con este musical.

- ¿Cómo surgió la propuesta para ser el protagonista de este gran espectáculo?

- Fue muy emotivo y uno de los momentos más bonitos de mi vida. Yo era un bailarín callejero del centro de Madrid. Bailé durante cuatro largos años en las calles de Preciados, Montera, Plaza del Sol...., imitando a Michael Jackson porque lo admiraba desde bien chico. Me habían solicitado la tarjeta muchas veces, pero nunca me habían llamado. Pero un día fue diferente. Me encontraba bailando en la zona del Palacio Real y una persona que me pidió mi teléfono resulta que era de Som Produce. Contactó conmigo y así surgió este proyecto que estamos llevando por grandes escenarios .

- ¿A qué edad comenzaste a bailar imitando a Michael Jackson?

- A los 14 años reproducía algunos de los singulares pases de baile que caracterizaban a Michael . Cuando aprendí a hacer su mítico 'moonwalk' de movimiento hacia atrás con el que Jackson se hizo mundialmente célebre ya me pareció que me había realizado, pero seguí y seguí ensayando otros movimientos.

- ¿Qué tal funciona el binomio de voz de Dabeat y baile de Sacc Mjj? ¿Resulta muy complicado?

- Realmente es mucho más complicado para mí como bailarín que para un cantante. Yo estaba acostumbrado a Jackson, pero aquí me he tenido que adaptar y fusionarme con el cantante, que tiene una voz preciosa, para parecer uno solo. Y lo conseguimos. Esa complicidad que nosotros tenemos sobre el escenario la perciben perfectamente los espectadores.

- Michael Jackson tuvo muchos éxitos y en dos horas supongo que no da tiempo a interpretarlos todos. ¿Ha sido complicado elegir los temas para el show?

- Sí, bastante. Como han sido muchos los 'hit' de Jackson hemos tratado de escoger los que creemos mejores y que más nos transmitían.

- ¿Qué diferencia 'I want u back' de otros homenajes al rey del pop?

- Desde mi punto de vista y como imitador súper exigente creo que otros shows hacen un tributo al cantante, pero nuestro espectáculo no sólo pretende hacer un tributo, sino además traer a Michael de vuelta, que parezca que es el mismo Jackson quien está bailando y cantando encima del escenario. Lo hacemos con una puesta en escena muy fiel a lo que eran los conciertos de Michael Jackson y con voz en vivo. En mi caso como bailarín trato de trasladar la energía, simpatía y genialidad que transmitía el personaje.

El elenco del espectáculo viaja con la peculiar compañía de una estatua de Jackson diseñada por el escultor Juan Villa e inspirada en la cubierta del quinto disco del cantante, similar a la que se encuentra en Las Vegas, creada en 1994. La imagen estará instalada en el hall del teatro para que quienes lo deseen puedan realizarse una foto junto a ella. Las entradas para el espectáculo producido por Som Produce y Rock En Familia se encuentran a la venta en internet y en las taquillas del propio teatro Olympia.