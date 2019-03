Hombres G presenta su disco en Les Arts GPS Viernes, 22 marzo 2019, 00:33

El primer disco con canciones inéditas de Hombres G en nueve años, 'Resurrección', se abre a lo grande y Con los brazos en cruz, canción en la que David Summers (Madrid, 1964) canta: 'Yo soy más chulo que nadie, no me dejo acojonar. Cuando me hierve la sangre siento que el mundo empieza a temblar. Soy un perro de la calle, un loco de la cuidad, me echan de todos los bares y me cago en su puta madre. No me dejan saltar encima de las mesas'.

Las canciones del nuevo disco será presentado el próximo 5 de abril en el Palau de les Arts de Valencia, a partir de las 22 horas.

«Conservamos gran parte de la personalidad de ese personaje», apunta a Europa Press el vocalista, quien luego profundiza: «Nosotros vivimos los ochenta, una época en la que se podían hacer esas cosas y la gente podía divertirse. Ibas a los conciertos y se podía fumar y beber y divertirse, eran unos tiempos en los que no había tanta corrección como ahora, tanta represión psicológica. Era todo bastante más libre». «Una época que tendría también sus defectos, por supuesto, pero en cuestión de libertades hemos ido a menos y a menos hasta ahora», remata Summers.