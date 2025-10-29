Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

HARD ROCK CAFE VALENCIA

Hard Rock Cafe Valencia organiza un festival solidario para ayudar a los afectados por la dana

El evento musical, con entrada solidaria de 10 euros destinada a Aldeas Infantiles SOS, reunirá a artistas emergentes el sábado 1 de noviembre a partir de las 19:00 horas.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:22

Hard Rock Cafe Valencia celebrará el próximo sábado 1 de noviembre una noche solidaria con música en directo para recaudar fondos destinados a Aldeas Infantiles SOS, organización que continúa ofreciendo apoyo a familias y niños afectados por la DANA casi un año después de la tragedia.

El evento dará comienzo a las 19 horas y se prolongará hasta la una de la madrugada, transformando el local en un mini festival con conciertos de artistas emergentes que rendirán homenaje a grandes nombres del rock y del pop.

La entrada solidaria tiene un coste de 10 euros, que será donado íntegramente a la ONG. Las donaciones deben realizarse antes del evento a través de este enlace, y es necesario confirmar asistencia por correo electrónico tras completar el donativo.

Desde el Hard Rock Cafe Valencia animan a participar en esta cita benéfica que combina música, ambiente y compromiso social: «Una oportunidad para disfrutar mientras colaboramos con una causa necesaria».

