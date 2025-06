Hard Rock Cafe Valencia y Love to Rock, al mejor ritmo

GPS Viernes, 13 de junio 2025, 00:04 Comenta Compartir

Love to Rock va encendiendo motores para el próximo mes de octubre. Ayer jueves, Hard Rock Cafe Valencia prendió sus escenarios para presentar la edición 2025 del festival valenciano de música Love to Rock. Comida de calidad, excelente coctelería y música del más alto nivel fueron los protagonistas de una velada inolvidable. Santero y los Muchachos, con su estilo pícaro y original, bajo la etiqueta característica de 'rock reposado', brillaron en la escena regalando sonrisas y alimentando las almas de los presentes. Entre copas y aplausos, posteriormente tomaron la batuta los integrantes de City of Fury haciendo vibrar el Cafe y para darle clausura a una celebración que perdurará en la memoria de los amantes de la música presentes.

Un festival que encaja a la perfección con los valores que representan a Hard Rock Cafe en Valencia. Innovación, tecnología, gastronomía, cultura, deporte y ocio activo, pilares que caracterizarán en su sexta edición, que como de costumbre será en La Marina de Valencia el 10 y 11 de octubre.