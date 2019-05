HÁGAME LA PELOTA, POR FAVOR

Al restaurante no solo se va a comer. En ocasiones eso es secundario. Se va a ver y a ser visto y sobre todo, si uno es adinerado y solitario, a que le hagan la pelota. Cuando más caro es el restaurante más fina y sutil tiene que ser la pelotilla, individualizada, como es natural, que tienen que elaborar el maître, el sumiller y el camarero. Los modos tienen que ser finísimos y el trato exquisito. 'Cómo esta vuecencia de salud; le veo muy bien. Permítame la indiscreción pero no pasan los años por usted, mi general. ¡Cuánto le debe España a su excelencia!' Al carcamal que fue ministro con Franco y que da pena verlo esta inyección intravenosa le aumenta el apetito y le revolucionan -con perdón- las endorfinas. Franco le echó por fascista, con eso queda todo dicho. Es importante recordar el nombre del comensal y dirigirse a él por el nombre de pila. Un 'cómo está usted señor Pérez' no se puede comparar con 'Qué alegría verlo por aquí querido don Claudio'. El apellido aleja y el nombre de pila, siempre con el 'don' por delante, es más afectuoso y cercano. El camarero cuidará las formas y no es conveniente derramarle la sopa en el pantalón.

A medida que la categoría del restaurante desciende, los modos se transforman. La cocina tradicional, donde se elabora el dichoso guiso de la abuelita, permite elevar el tono y los aspavientos. Una señora gorda recibe a la comensalía de forma sonriente, pero cuando la clientela es conocida y, sobre todo numerosa, la gorda se desparrama, se pone roja de satisfacción e incluso llora. Un triple: '¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría!', es el prólogo; después vienen los besos y las preguntas: '¿Y la señorita Isabel? ¡Es una santiña de Dios!'. La señorita Isabel es un cayo malayo, antipática y amargada porque no acaba de ganar las oposiciones al Catastro y se va a quedar para vestir santos.

En la cocina popular el trato es más llano. Un 'siéntese en la mesa del fondo y ahora mismo les atiendo', acompañado de una sonrisa y una palmadita en la espalda puede ser suficiente. En la cocina popular el cliente habitual tiende a hacerse invisible, es como un mueble más del establecimiento, se confunde con el papel pintado. Un consejo. No conviene preguntar jamás a los caballeros cómo van de la próstata. Esas indiscreciones, a cierta edad, suelen cabrear incluso a los santos varones del Opus y, mucho más a los ácratas como el firmante.