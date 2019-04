'Gracias por venir', un homenaje a Lina Morgan Uno de los número del espectáculo que se está representando en el Flumen. / lp El teatro Flumen de Valencia acoge un espectáculo de revista musical con el que recuerda a la vedette española más popular NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 26 abril 2019, 00:24

Fue a finales de 1993 cuando la genial Lina Morgan se bajó del escenario del teatro La Latina, donde estaba representando 'Celeste no es un color', para no volver a pisar las tablas. Años después también dejó de actuar en cine y televisión, pero se la siguió considerando la vedette por excelencia, y lo era. De hecho, ahora, tres años y medio después de su fallecimiento, vuelven a los escenarios espectáculos de esa revista musical que tanto brilló con ella, y con los que tratan de rendirle un homenaje. Una de esas obras con la que se recuerda a la gran artista es la que se está representando actualmente en el teatro Flumen de Valencia, 'Gracias por venir', famoso título de la canción que cerraba las funciones musicales de la desaparecida diva.

El espectáculo de Saga producciones del Flumen, dirigido por Jose Saiz, está protagonizado por la madrileña Isabel Gaudí, actriz de la que dicen los espectadores se parece a la propia Lina Morgan. Isabel se ríe y comenta jocosa en una entrevista con LAS PROVINCIAS que en lo que sí se parece es que «tengo las piernas algo torcidas. La forma de la cara puede que sea parecida, pero la nariz no, porque Lina era chata y a mí nariz no me falta (sonríe)».

- ¿Qué es 'Gracias por venir'? ¿Hay muchas plumas, lentejuelas...?

- Sí, hay plumas y lentejuelas, pero lo más destacable es que se trata de un espectáculo musical muy potente y un homenaje tierno, con mucho respeto y cariño a Lina Morgan. Además, hemos mezclado la revista que hacía Lina y la hemos arropado con un musical más moderno.

- ¿Alguna vez vio a Lina Morgan actuando en el teatro?

- No, aunque curiosamente cuando empecé en el mundo del espectáculo tenía amigas que trabajaban con ella como bailarinas. En esa época yo formaba parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que era como el día y la noche, y no se me ocurrió ir a verla.

- ¿Y para interpretarla ahora de qué ha echado mano?

- Te puedo asegurar que ahora me sé de memoria todas sus revistas. He podio verlas 30 veces al menos porque he estado preparando el personaje más de dos meses antes de iniciarse los ensayos. La he estudiado minuciosamente porque no quería hacer una caricatura ni una imitación; yo quería interpretar al personaje que interpretaba, no a la persona. Y estoy muy satisfecha porque la reacción del público es precisamente que sienten a Lina Morgan.

- ¿Cómo surgió lo de interpretar a esta vedette?

- Fue el director de Saga Producciones, Jose Saiz, con el que estaba haciendo 'No te vistas para cenar' quien me sugirió la idea porque le recordaba a Lina Morgan y el público también me lo comentaba. Bueno, sí que me parezco algo, y es que tengo las piernas algo torcidas, herencia de mi abuela (risas).

- Las interpretaciones de Lina Morgan eran muy de gestos y movimientos, ¿qué características gestuales de la actriz le han resultado más complejas?

- Pues aunque parezca una tontería, lo más trabajoso ha sido el movimiento de la boca. Es muy difícil. También su voz es complicada, y aunque yo no soy imitadora, sí que es muy complejo conseguir sus tonos. El público me dice que tengo la misma cara de Lina Morgan, y me hace gracia porque ella era chata y yo tengo una buena nariz, pero es tanta la simbiosis que consigo que la ven a ella.

- ¿Cree que el género de revista ha vuelto a resurgir o siempre ha estado ahí?

- La revista en realidad eran nuestros musicales, pero parece que empezó a considerársela un género menor, cuando no es así. Es cierto que los espectadores vuelven a apreciar espectáculos de este tipo donde se mezclan la interpretación, la música, la danza, el canto y han vuelto a ocupar el lugar que les corresponde.