Golf y estilo de vida: mucho más que un deporte«

El golf no solo es sinónimo de precisión, elegancia y concentración. También es una excelente forma de mantener un estilo de vida activo y saludable, tanto física como mentalmente. Aunque a menudo se asocia con la calma y la tranquilidad, jugar al golf implica una combinación de ejercicio, contacto con la naturaleza y beneficios emocionales que lo convierten en una actividad ideal para personas de todas las edades.

Caminar entre 8 y 10 kilómetros por recorrido, subir pendientes suaves y llevar el equipo contribuye a mejorar la resistencia cardiovascular. A diferencia de otros deportes más intensos, el golf permite ejercitarse de forma moderada pero constante, lo que lo hace ideal para mantenerse en forma sin someter al cuerpo a un alto impacto.

Además del beneficio físico, el golf es una poderosa herramienta de bienestar mental. La concentración necesaria para cada golpe, la planificación estratégica y el tiempo al aire libre ayudan a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fomentar la atención plena (mindfulness).

Por otro lado, el aspecto social del golf también es clave: se juega en grupo, fomenta las relaciones interpersonales y crea espacios para compartir tiempo de calidad en un entorno relajado y natural.

En definitiva, el golf no es solo un deporte; es una forma de vida que promueve el equilibrio, la salud y el bienestar integral. Perfecto para quienes buscan mantenerse activos, conectar con la naturaleza y disfrutar de una rutina saludable sin renunciar al placer del juego.

Hablamos con Carlos de Linares, Gerente de Altea Golf Club para que nos explique sus inicios y su día a día.

-¿Cuándo se fundó el Club y cuál fue la visión original detrás de su creación?

Altea Golf Club fue fundado hace más de 50 años, lo que lo convierte en uno de los primeros clubes de golf de la Costa Blanca. Desde sus inicios, se concibió como un espacio relajado e inclusivo, donde tanto locales como aficionados internacionales al golf pudieran disfrutar del deporte durante todo el año en un entorno mediterráneo privilegiado.

-¿Cómo ha evolucionado el club a lo largo de los años?

Hoy en día, Altea Golf Club florece como un encantador Country Club, con una comunidad fiel de socios y jugadores visitantes. Su exclusivo recorrido de 9 hoyos,que se juega como 18 en un terreno de 19 hectáreas,está enclavado entre el mar Mediterráneo y la Sierra de Bernia, ofreciendo un entorno espectacular y un reto técnico. El club combina autenticidad con profesionalidad, en un ambiente acogedor tanto para amateurs como para profesionales.

-¿Qué servicios ofrece el club actualmente y cuáles son los más populares?

Altea Golf Club dispone de una Academia de Golf profesional, el reconocido restaurante The Jacaranda, un área de Bienestar & Fitness y un spa boutique gestionado . Los servicios más valorados siguen siendo el golf, la experiencia gastronómica y el fuerte sentido de comunidad y bienestar.

Nuestro auténtico club social también cuenta con un acogedor Club Bar, ideal para tomar algo o disfrutar de una comida sencilla, tanto en el interior como en nuestra preciosa terraza. Además, nos enorgullece ofrecer una excelente selección de vinos y digestivos.

-¿Qué valores definen a Altea Golf Club y lo diferencian de otros clubes?

Autenticidad, inclusión, calidad y una atmósfera relajada pero profesional. El club valora por igual el deporte, la conexión social y el bienestar personal, ofreciendo una experiencia integral de Country Club.

-¿Qué tipo de campo y qué instalaciones ofrece Altea Golf Club?

El campo de 9 hoyos que se juega como 18,es escénico y técnicamente exigente, con importantes desniveles y terreno variado. Los greenes están cuidadosamente mantenidos, y el club cuenta con una tienda pro-shop, servicios de alquiler, zonas de fitness y bienestar, y espacios sociales para eventos y relajación.

-Sobre la Academia de Golf: ¿para quién está dirigida, qué tipo de instructores tienen y cuántas plazas hay?

La Academia está abierta a todos los niveles, desde principiantes hasta jugadores avanzados. Nuestros instructores titulados ofrecen clases individuales y en grupo, adaptadas a los objetivos de cada jugador. Están bienvenidos tanto juniors como adultos y seniors.

-Además del golf, el club también ofrece servicios de fitness—¿nos puedes contar más?

Nuestro socio de bienestar, Animae Health Studio, gestiona un área de fitness moderna y bien equipada, centrada en la salud y el equilibrio general. El acceso es gratuito para los socios, fomentando un estilo de vida activo y saludable, en línea con la filosofía del club.

-¿Qué tipo de torneos o eventos sociales organiza el club?

Altea Golf Club organiza a lo largo del año una programación variada de torneos y eventos sociales, orientados tanto a jugadores experimentados como a quienes se acercan por primera vez al mundo del golf. Entre sus citas más emblemáticas destacan los torneos abiertos, como el Altea Open, y eventos de gran formato organizados en colaboración con marcas y entidades locales, como el más reciente patrocinado por el Resort Hotel Villa Gadea.

El club también promueve iniciativas de introducción al golf, como el Golf Clinic, una actividad especialmente diseñada para principiantes que combina una clase práctica enfocada en los fundamentos del swing con una comida en el restaurante del hotel. Esta propuesta ha demostrado ser una excelente puerta de entrada al deporte para nuevos públicos.

En el plano social, el club ofrece sus instalaciones para la celebración de eventos privados, como bodas y encuentros especiales, en un entorno privilegiado: un jardín con vistas al campo de golf y al paisaje natural que rodea la Sierra de Bernia, ideal para quienes buscan una celebración única en un entorno tranquilo y elegante.

-Háblanos del restaurante. ¿Qué tipo es y qué tipo de cocina ofrece?

El Restaurante Jacaranda, recientemente reconocido entre los diez mejores restaurantes dentro de un club de golf en España, ofrece una propuesta culinaria única que fusiona la cocina mediterránea con sabores de la gastronomía india. Su carta, cuidada al detalle, combina técnica y tradición en un entorno privilegiado.

Uno de sus mayores atractivos es su terraza panorámica, un espacio abierto y elegante desde el que se disfrutan vistas infinitas a la Sierra de Bernia, al mar Mediterráneo y al propio campo de golf. Este enclave, en altura, ofrece una experiencia sensorial completa, donde la gastronomía se acompaña del silencio del entorno natural y la belleza del paisaje. Tanto para los socios como para los visitantes, Jacaranda se ha consolidado como un referente gastronómico en la Marina Baixa, ideal para una comida tras una ronda de golf o para disfrutar de una velada al atardecer.