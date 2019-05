La gira 'Yo fui a EGB' llega a Valencia Carlos Latre durante la presentación de uno de los conciertos de la gira. / lp La Marina de Valencia acogerá el 11 de mayo un macroconcierto con algunos de los mejores artistas de los años 70 a los 90EN NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 3 mayo 2019, 01:06

No es un macroconcierto sólo para nostálgicos o para aquellos que cursaron la Educación General Básica, sistema vigente en España entre 1970 y 1997, es también un fenómeno musical que está atrapando a milenial, como han dejado patente los conciertos de la gira 'Yo fui a EGB' que se han celebrado hasta ahora en Madrid, Bilbao, Barcelona y Zaragoza, con la asistencia de miles de espectadores. Esta gira llegará el sábado 11 de mayo a la Marina de Valencia, con las actuaciones de grandes artistas que marcaron a toda una generación como Ana Torroja, cantando sus éxitos y los de Mecano, pasando por Javier Ojeda, de Danza Invisible, Javier de Pecos, Pino D'Angio, Ricchi e Poveri, Seguridad Social, Azul y Negro, La Guardia, OBK, Javier Andreu de La Frontera y Olé Olé2.0, entre otros, quienes interpretarán algunos de sus temas coreados a lo largo de los años como ' Hoy no me puedo levantar', 'Chiquilla', 'Historias de amor', 'Sabor de amor', 'Quiero tener tu presencia'... Todo amenizado con shows 'egberos' a cargo de un presentador y maestro de ceremonias de lujo, Carlos Latre, primer cómico español fichado por la CBS americana para una de sus producciones.

En una entrevista con LAS PROVINCIAS, Latre, que hace gala de ser miembro de esa generación de EGB (Castellón, 1979) se ha mostrado «encantado» de formar parte de esta gira haciendo de hilo conductor del espectáculo.

- ¿Aparte de los intérpretes, que evidentemente tienen tirón, qué destaca de 'Yo fui a EGB'?

- Sobre todo el bueno rollo. Es un show en el que ves que la gente se lo pasa muy bien. Son cinco horas durante las cuales los asistentes cantan, bailan, se emociona. Es muy gratificante.

- ¿También influirá que es un show donde hay más que música?

- Es posible, porque son 5 horas y pico de espectáculo y nos quedamos cortos porque además de algunos de los éxitos musicales, no todos porque es imposible, hacemos un repaso de los anuncios más importantes de la época, de los dibujos animados, los presentadores, los programas de la tele.... También hay performances que evocan a personajes y momentos míticos de artistas como Michael Jackson, Queen y películas como 'E.T.' 'Grease' o 'Dirty Dancing'. Hay muy buena música y grandes sorpresas.

-¿Cómo maestro de ceremonias ha tenido que controlar el ego de alguno de los artistas?

- Para nada. No ha habido nadie que mostrará más ego que el compañero. Entre los músicos se respetan muchísimo y está siendo todo muy familiar y divertido. Hay algo muy importante y es que la gira surgió si forzarse nada y ha resultado un regalo para muchos de nosotros por los miles de espectadores que acuden.

- ¿De los grupos y solistas que participan, tiene preferidos?

- Preferidos como tal no. Me encantan el trío de Danza Invisible, La Guardia y La Frontera, también me gusta mucho Seguridad Social, Mecano forma parte de mi vida, algunas de canciones de OBK también me agradan, tengo debilidad por Los Rebeldes... En realidad todos tienen canciones que me entusiasman.

- Carlos Latre es de esa generación del título de la gira, ¿como recuerda esa época?

- Pues con mucho cariño, sobre todo porque tuve una infancia y una juventud muy feliz y recuerdo con gran afecto esa época y las canciones de esa etapa de mi vida.

- ¿Se considera nostálgico?

- Nostálgico como tal no sé. Yo vivo mucho el presente y pienso mucho en el futuro pero me encanta el pasado.

- ¿Y su aventura americana la va a repetir?

- Ha sido espectacular y un sueño hecho realidad. He tenido la posibilidad de trabajar con artistas que admiro como James Corden y la actriz Drew Barrymore. Cuando acabe esta gira de 'Yo fui a EGB' tengo un proyecto que posiblemente lleve también a América. Pero siempre digo lo mismo: mi vida está en España y mi trabajo también y si hay posibilidad de hacer cosas en EE UU, bienvenidas sean, pero ya está.

El fenómeno 'Yo Fui a EGB', comenzó con una página de Facebook creada en 2010 por Jorge Díaz y Javier Ikaz, convirtiéndose en tiempo récord en un espacio donde toda una generación encontró el lugar ideal para compartir sus recuerdos y arrancar unas sonrisas. Todo evolucionó hasta que sus autores vieron la necesidad de crear un blog cuyo éxito desembocó en la publicación del primero de los 4 libros 'Yo fui a EGB' de los que han vendido más de medio millón de ejemplares, y que a partir de este domingo,5 de abril, saldrán a la venta con nuestro periódico al precio de 9,90 euros.