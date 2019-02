Sabores del mundo

¿Cuál es la mejor comida del mundo? Esta pregunta se la hacen muchos y buenos gourmet, aunque todos intuimos que no existe una contestación unánime. Como ejemplo de que ponerse de acuerdo en este campo no es nada fácil, sólo hay que fijarse en una encuesta elaborada por la cadena estadounidense CNN según la cual de los múltiples platos típicos de España sólo la paella de marisco ha sido elegida entre las 50 mejores recetas del mundo. Ni el resto de arroces, ni el cocido maragato o madrileño, por poner un ejemplo, forman parte de esa lista. Para esos encuestados la mejor receta del mundo es el massaman curry tailandés, seguido de la pizza italiana, el sushi japonés y la hamburguesa alemana. No encontramos la paella de marisco hasta el puesto 47. Pero, independientemente de las encuestas, cada uno tiene sus gustos y como uno de los placeres de la vida es poder probar diferentes platos, en esta misma página podrán conocer algunos de los establecimientos donde se preparan algunos de los más sabrosos.