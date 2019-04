Mona de Pascua tradicional: la receta que triunfa en la red 03:07 Aprende cómo se prepara la mona de Pascua tradicional y sus ingredientes LAS PROVINCIAS Lunes, 15 abril 2019, 10:46

Vicky Ortiz, la extraordinaria pastelera de Sucreart, explica cómo se cocina la mona de pascua tradicional. Esta es una receta que triunfa en la red, la de los enrolladitos de Atina, que vio, hace ya tiempo, en el blog valenciano Cuinant.

Ingredientes de la mona de Pascua Masa para hacer 11 monas de Pascua 125 g mantequilla o margarina 200 ml leche 25 g levadura prensada 85 g azúcar 1 sobre de azúcar avainillada 2 huevos (120 g) 550 g harina de fuerza Para la Decoración de las 11 monas de Pascua Un huevo batido para pintar las monas antes de entrar al horno Bolitas de anisetes de caramelo de colores para poner por encima Azúcar apelmazada (con unas gotas de agua, haciendo montoncitos) 11 Huevos crudos Colorante alimentario para pintar los huevos de colores

Cómo se prepara la mona de Pascua

La masa

1.- Pon en un bol, la mantequilla con la leche tibia y mezcla bien.

2.- Añade la levadura y mezcla.

3.- Agrega el azúcar, los huevos y mezcla. Ve añadiendo la harina poco a poco hasta que tengas una masa.

4.- A continuación, amasa esta masa bien. Deja levar en el bol hasta que doble su volumen. Es una masa blanda y un poco difícil de manejar. Deja una hora como mínimo levando.

Los huevos

5.- Mientras está levando la masa, ponte a pintar los huevos. Para ello, primero lavamos bien los huevos crudos, con cuidado que no se rompan. Para cerciorarte de que no se te rompan al pintarlos o que se te queden crudos al ponerlas en el horno, es mejor que los cuezas antes. Luego con un pincel vas pintando cada uno de un color con los colorantes líquidos que venden en el supermercado. Yo los he pintado de un solo color, aunque la decoración depende de la invención de cada uno. Deja seca. Ponte guantes, porque es bastante pringante, y luego lo que se queda entre las uñas es difícil de quitar (te lo digo por experiencia).

6.- Cuando ya haya levado, saca sobre la mesa de trabajo, previamente enharinada, y amasa de nuevo.

Las monas de Pascua

7.- Para darles forma: Divide la masa en 11 partes iguales (entre 80 y 90 gr. cada parte). Haz una tira de unos 30 cm. (como si fuera un gusano) dóblalo y enróllalo torciendo cada punta en distintas direcciones y, luego, dale forma. Eso es para hacer los espejitos, pon un huevo en la parte más ancha de cada mona, o en la boca de algún animal, siempre haciéndole una cama para que no se caiga por abajo.

Mira las formas que he hecho yo y ve copiándolas, es difícil de explicar, pero con las imágenes no hay problema. Nosotros hicimos una tortuga, un lagarto, un cocodrilo, un espejo, un pez, una cara de chica con su melena, un conejo.

Para poder estirar el rollito sin dificultad, pon unas gotas de aceite en la mesa, para que ruede sin problemas y no se pegue.

8.- Pon las monas de Pascua con su huevo en una bandeja de horno con papel vegetal. Tapa con un trapo de cocina y deja levar hasta que doblen su volumen.

9.- Precalienta el horno a 250ºC.

10.- Pinta las monas con huevo y ponles por encima anisetes de colores y los pegotitos de azúcar con unas gotas de agua.

11.- Baja el horno a 180º y hornea entre 15 y 20 minutos, con calor arriba y abajo.

12.- Cuando las monas de Pascua estén horneadas, sácalas y déjalas enfriar en una rejilla.

La tradición de comer mona de Pascua La mona de Pascua es una torta que simboliza que ya se ha acabado la Cuaresma, y es típico comerla el Lunes de Pascua, en alguna orilla del río, jugando a saltar a la cuerda, o a empinar el cachirulo o cometa. Pero este dulce no sólo es típico de las tierras levantinas, también es costumbre comerlo en Aragón, en Cataluña (aunque ellos la tienen muy variada, y la mona es de chocolate, normalmente), en Baleares y en algunas zonas de Murcia.

Receta de la mona de Pascua con thermomix

La masa

1.- Pon en el vaso, la mantequilla con la leche y programar 3 minutos, temperatura 37º, velocidad 1 (la mantequilla debe estar totalmente derretida y mezclada con la leche, si no, ponlo un poco más de tiempo) .

2.- Añade la levadura y mezcla 20 segundos, a velocidad 5 (baja lo de la tapa y las paredes).

3.- Agrega el azúcar, los huevos y la mitad de la harina y mezcla programando 20 segundos a velocidad 5, después pon la otra mitad de la harina y vuelve a mezclar a velocidad 5, 20 segundos más.

4.- A continuación, amasa 3 minutos en velocidad espiga. Deja levar en el vaso hasta que salga por el bocal. Es una masa blanda y un poco difícil de manejar. Deja una hora como mínimo levando.

Los huevos

5.- Mientras está levando la masa, pinta los huevos. Para ello, primero lava bien los huevos crudos, con cuidado que no se rompan. Para cerciorarte de que no se te rompan al pintarlos o que se te queden crudos al ponerlas en el horno, es mejor que los cuezas antes. Luego con un pincel ve pintando cada uno de un color con los colorantes líquidos que venden en el supermercado. Yo los he pintado de un solo color, aunque eso ya depende de tu imaginación. Deja secar. Ponte guantes, porque es bastante pringante, y luego lo que se queda entre las uñas, es difícil de quitar.

6.- Cuando ya haya levado la masa, saca sobre la mesa de trabajo, previamente enharinada, y amasa de nuevo.

Las monas de Pascua

7.- Para darles forma: Divide la masa en 11 partes iguales (entre 80 y 90 g cada parte). Haz una tira de unos 30 cm. (como si fuera un gusano) dóblalo y enróllalo torciendo cada punta en distintas direcciones y, luego, dale forma. Eso es para hacer los espejitos, pon un huevo en la parte más ancha de cada mona, o en la boca de algún animal, siempre haciéndole una cama para que no se caiga por abajo.

Mira las formas que he hecho yo y ve copiándolas, es difícil de explicar, pero con las imágenes no hay problema. Nosotros hicimos una tortuga, un lagarto, un cocodrilo, un espejo, un pez, una cara de chica con su melena, un conejo.

Para poder estirar el rollito sin dificultad, pon unas gotas de aceite en la mesa, para que ruede sin problemas y no se pegue.

8.- Pon las monas de Pascua con sus huevos en una bandeja de horno con papel vegetal. Tapa con un trapo de cocina y deja levar hasta que doblen su volumen.

9.- Precalienta el horno a 250ºC.

10.- Pinta las monas de Pascua con huevo batido y ponles por encima anisetes de colores y los pegotitos de azúcar con unas gotas de agua.

11.- Baja el horno a 180º y hornea entre 15 y 20 minutos, con calor arriba y abajo.

12.- Cuando las monas de Pascua estén horneadas sácalas y déjalas enfriar en una rejilla.

Nota: si no se consumen en el día, guárdalas bien en una bolsa de plástico o congélalas. Porque se endurecen enseguida en contacto con el aire. Yo las hice el Sábado y las guardé, cuando se enfriaron, en una bolsa de plástico. Cuando las fuimos a comer el Domingo, las puse en el horno unos 10 minutos para que estuvieran más ricas.