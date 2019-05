Quique Dacosta abre su primer restaurante fuera de España Quique Dacosta. / LP El chef tres estrellas Michelin lanza el próximo 7 de junio su primer local en Londres, que tendrá el arroz en paella como línea argumental de su discurso LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 13 mayo 2019, 19:08

El chef tres estrellas Michelin Quique Dacosta abrirá Arros QD el próximo 7 de junio en Londres, un restaurante de diseño inglés que tendrá el arroz en paella como línea argumental y en el que los comensales podrán disfrutar del show de cocina con fuego en vivo y de productos de excelente calidad siempre mirados desde el prisma innovador y creativo del cocinero español.

El proyecto, decorado por el prestigioso interiorista Lázaro Rosa-Violán, cuenta con cerca de 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas en las que tendrán cabida un total de 140 comensales. Cuatro ambientes completamente diferentes, que generan una atmósfera sofisticada pero a la vez de concepto relajado, con los que Dacosta seducirá al público de Reino Unido.

En su nuevo restaurante, ubicado en el prestigioso barrio de Fitzrovia, en Eastcastle Street 64, el chef cuenta con un apartado para cocinar las paellas a leña de distintas maderas. Una cocina vista con la que el público podrá percibir en directo cómo se prepara este tradicional plato mientras degusta los mejores ingredientes provenientes de las huertas, ganaderías y lonjas de Gran Bretaña.

«Traer una parte de nuestra tradición y gastronomía a una de las cinco capitales gastronómicas más importantes del mundo es un ejercicio de compromiso y responsabilidad que me llena de ilusión», añadía el cocinero mientras ultimaba detalles de su nueva gran apuesta.

La carta contará con una sección completa dedicada al arroz, incluyendo platos como la Paella Valenciana, el arroz de marisco y pescado de roca, de magro, llandas de diferentes tipos, y otras creaciones más vanguardistas. Todo ello cocinado como tradicionalmente se ha hecho en la cultura de la Comunidad Valenciana, evocando al sentido del ritual familiar, diversión y hedonismo en torno a una mesa.

El resto del menú presentará una selección de innovadores entrantes, vegetales, pescados y carnes asados a la parrilla y una selección de postres, utilizando la despensa inglesa con la impronta creativa del chef tres estrellas.

Dacosta, cuyo restaurante de Dénia (Alicante) ha estado presente en los últimos años en la prestigiosa lista World´s 50 Best Restaurants y ha sido dos veces premiado como Mejor Restaurante de Europa por Opinionated About Dining, es uno de los mayores expertos arroceros del mundo –autor de Arroces contemporáneos (2005)-. Ahora, en Londres no solamente ofrecerá creaciones en las que el arroz sea el ingrediente principal, sino que también pondrá en valor los mejores productos de temporada del territorio.

La lista de vinos de Arros QD rendirá homenaje a los caldos de algunas de las mejores bodegas alrededor del Mediterráneo, junto a los vinos premium de las regiones más tradicionales del mundo. Además, el público podrá disfrutar de una exclusiva zona cóctel, una confortable barra donde se servirán versiones creativas de cócteles clásicos.

Con este proyecto el chef materializa una pasión que viene alimentando desde hace décadas: poner en valor el arroz en paella y la paella valenciana, el plato tradicional español más conocido mundialmente que ahora llega a una de las más importantes e influyentes capitales gastronómicas del mundo.