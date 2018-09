Primeras setas AGENDA Viernes, 14 septiembre 2018, 01:46

Como todos los años, nuestro querido Ángel Espejo (en la foto) nos ofrece en su establecimiento (La Orza de Ángel, C/ Corachán S/N. Chiva. Valencia), las primeras setas de la temporadas. Cómo buen micófago, él mismo se desplaza a Cañizares (Cuenca), su pueblo de nacimiento a por ellas. Es más, en su cocina no entra una seta que él mismo no haga recolectado. Boletus edulis y setas de cardo son las primeras que nos ofrece, y lo hace con la sencillez con las que hay que trabajar este producto tan sensible.