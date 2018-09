Murviedro EKO 2017, mejor vino de la Comunitat GPS Viernes, 14 septiembre 2018, 01:46

La cata de verano de Mundus Vini 2018 reconoce al Murviedro EKO 2017 con Medalla de Oro y el distintivo 'Best of Show Valencia'. Se trata de un distintivo especial que otorga el certamen para destacar el mejor vino de cada categoría. Este tinto elaborado a partir de una selección de viñedos de cultivo ecológico certificado de la variedad clásica Monastrell de Alicante ya obtuvo medalla de Oro en la cata de febrero de la Berliner Wein Trophy. Y encarna el compromiso de la bodega con el medio ambiente y el entorno natural en el que desarrolla su actividad. Pero no es la única medalla que ha obtenido la bodega a su paso por Alemania este verano, ya que el tinto orgánico Los Monteros 2017 también ha sido distinguido con Medalla de Oro junto con otras seis medallas de Plata, entre las que cabe destacar el reconocimiento a la nueva referencia: Audentia Cabernet Sauvignon Rosé 2017, que ya obtuvo Medalla de Oro en el Gillbert & Gaillard International Challenge (Francia). Además de las dos medallas otorgadas al Murviedro Colección Crianza 2015 y Murviedro Colección Reserva 2014. Mejores resultados se desprenden aún de la cata de julio del 'Berliner Wein Trophy', donde Bodegas Murviedro ha sido galardonada con 5 Medallas de Oro, que han correspondido al Murviedro Cepas Viejas Monastrell 2014, y de nuevo a los tintos Murviedro Colección Crianza 2015 y Murviedro Colección Reserva 2014, así como al tinto orgánico Los Monteros 2017.