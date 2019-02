El menú de San Valentín de Alberto Chicote

Seas defensor o no del Día de los Enamorados, es una realidad el hecho de que cada vez sean más las parejas que se unen a esta celebración. Es cierto que su origen es, ante todo comercial y que las parejas deberían hacer de San Valentín todos los días. No obstante, es una buena forma de salir de la rutina de la relación y hacer algo diferente. Aprovechando que la ciudad de Valencia se une a esta fecha con espacios ambientandos, locales, actividades, bares y tiendas que sacan su vena más romántica, ¿por qué no sorprender a tu pareja?

Una de las mejores formas de tener un detalle más allá del combo de regalos típicos (rosas, perfumes, bombones) es con una cena romántica. En la capital del Turia existe una amplia oferta de restaurantes que ofrecen menús especiales para la ocasión, pero esta velada puede ser aún más personal si eres tú mismo el que se coloca el delantal y se pone delante de los fogones.

En este aspecto, uno de los chefs más mediáticos del panorama actual, Alberto Chicote, aprovechando su visita a la Valencia este miércoles para impartir un taller sobre alimentación saludable y diabetes, ha relatado a LAS PROVINCIAS cuál sería su menú ideal para la noche del amor. No tiene pinta de que Chicote, dueño del restaurante Yakitori de Madrid, vaya a celebrar San Valentín: «Tengo el restaurante lleno de reservas para dos», confiensa.

Ante la pregunta del menú ideal para esta fecha, Chicote tiene claro con qué empezar. Una buena primera impresión (lejos de la superficialidad) es importante y, aunque no todos los inicios de una relación se basan en esos flechazos o amores a primera vista, existen de vez en cuando. El 'Cupido gastronómico' actúa igual, lanza flechas a su antojo y es capaz de conseguir que dos personas se enamoren de un plato nada más probarlo. Con el carpaccio de gambones que propone el mediático cocinero, la pareja conseguirá, sin duda, empezar con buen sabor de boca. «Como plato principal funciona muy bien», dice el chef. Este carpaccio viene acompañado, además, de una salsa de mayonesa de soja y pesto de pistachos y albahaca.

Como segundo plato muestra, no obstante, algunas dudas, puesto que son tantas las opciones que tiene en la cabeza, que es incapaz de decantarse por una en concreto. En su última publicación, 'Recetas para el corazón', nos quedamos con dos. Ambas de elaboración sencilla y rápida para aquellos que van con prisas. Dos opciones diferentes para dejar el estómago lleno, dependiendo de si te apetece más carne o pescado. Un plato de atún teriyaki con cebolletas y aceite de aceitunas negras secas o un solomillo de ternera con hinojo y piña al jenjibre.

Así es el primer plato del menú propuesto por Chicote para San Valentín. / Blanca Sánchez | Food&Fun

Y como se suele decir, lo mejor se reserva para el final. En este caso, para un dulce final, así que es recomendable reservar algo de espacio para este postre tan especial. Mango, mascarpone, fruta de la pasión y azafrán son los ingredientes necesarios para este último plato, un sorbete cuya realización no lleva más de 40 minutos.

El menú de San Valentín de Alberto Chicote Primer plato: Carpaccio de gambones con salsa de mayonesa de soja y pesto de pistachos y albahaca. Segundo plato: Solomillo de ternera con hinojo y piña al jenjibre. Postre: Sorbete de mango con mascarpone, fruta de la pasión y azafrán

Las tres propuestas se pueden encontrar en el recetario que acaba de publicar Chicote, 'Recetas para tu corazón', una recopilación de cardiosaludables de descarga gratuita en Internet. Los tres platos están clasificados como una elaboración sencilla y que no lleva mucho tiempo, así que no hay excusa para soprender a tu pareja con una cena romántica.