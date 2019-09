Jornadas gastronómicas de las fiestas patrias en Ameyal Elena Gutiérrez y Karla Chápero. / lpDani Orient. El local se suma a la celebración de la independencia de México PEDRO G. MOCHOLÍ VALENCIA. Jueves, 12 septiembre 2019, 23:46

En pocos países está tan presente la gastronomía cómo en México. No hay celebración que además de llevar una importante relación con la religión y con su historia, también lo hagan con la cocina y la gastronomía. No olvidemos, que este país es uno de los que ha recibido una gran influencia foránea, además de la nativa o indígena, en la cocina mejicana encontramos influencias criollas, españolas, italianas o francesas, por lo que podemos y debemos decir que su cocina es una de las mejores que, no solo encuentras en América del Sur, sino en el mundo entero.

Y es el mes de septiembre en los que se celebran las llamadas Fiestas Patrias, y que hacen referencia a la independencia de México, que podemos encuadrar entre el 16 de septiembre con el Grito de Dolores, hasta la entrada del Ejercito Trigarante (o el Ejercito de las Tres Garantías) el 27 de septiembre.

Y cómo el representante más genuino de la gastronomía mexicana en Valencia, Ameyal celebrará este fin de semana las Fiestas Patrias con unos menús gastronómicos.

El día 13 (hoy viernes) se celebrará una cena en la que los comensales podrán cenar, eligiendo entre hacerlo a la carta, o con el menú que ha preparado para la efeméride Karla Chápero. La cena estará amenizada por Mariachis.

El día 14 se cenará el menú elaborado por Karla. Habrá también actuación de Mariachi, en el que se celebrará 'El Grito', haciendo referencia al grito que cantaban durante la independencia mejicana.

El día 15, en la cena se podrá elegir entre el menú o hacerlo a la carta. No faltaran los Mariachis, y contará con la presencia de la Cónsul de México en Valencia, Mª Carmen Oñate.

Para finalizar la conmemoraciones de las Fiestas Patrio, el día 16 se celebrará un concurso de coctelería mexicana con el mezcal ' Alipus'.

El menú que ha confeccionado Karla comenzará con el Aperitivo del Chef, continuando con Viva Mazatlán, un plato compuesto por un aguachile de gambas, espaguetis de pepino, cebolla morada, loma y aguacate. Continuamos con Doña Lupe; tostada de tinga de pescado del día con chile chipotle. Seguiremos con Bocol (tortilla gruesa de masa de maíz) de mi corazón; plátano relleno de queso fresco, salsa de frijol y cochinita pibil con xnipec. A continuación servirán Diosa Puré Pecha; guisado de res en Tortilla Ceremonia Ñanú con tomatito asado y chile de árbol. Santa Clara; enmolada (enchiladas) rellena de carnitas y sésamo. Chile en Nogada; poblano con frutos secos y especies, carne de vaca y solomillo de cerdo ibérico con salsa de nuez.

La cena finalizará con dos postres: Granita de tamarindo con Tajín, y Oro Verde; aguacate, chocolate y vainilla.

Cómo se puede observar, el menú preparado por Karla y Elena es amplio y muy variado, y es un fiel reflejo de la cocina regional mexicana, encontrando platos de todos los rincones del país.

Uno de los platos que se servirá en el menú será el Chile en Nogada, un plato que reúne a los tres colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo.

Ahondando más en la historia de las Fiestas Patrias, la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre es la noche que se produce 'El Grito de Dolores', un grito que produjo Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, y fue el acto que inició el levantamiento del pueblo contra los colonizadores españoles.

También cócteles

En Ameyal encontramos una de las mejores ofertas de cócteles de la ciudad, y al típico Margarita, y sus diferentes versiones, todos los meses nos ofrecen el llamado 'Cóctel del Mes'. Este mes ha elegido Kali (Casa), y tiene mucha relación con la Ciudad de México D.F.

Además de disfrutar de la gastronomía mexicana que nos ofrecen en Ameyal; sin duda, la más representativa en nuestra ciudad, es bueno que también descubramos parte de su historia, y sin lugar a dudas, las Fiestas Patrias son las más representativas de su historia. Felicidades.

Ameyal. C/ Conde Salvatierra, 32. Telf. 963205837. Valencia.