La hospitalidad como valor que nos hace únicos

TURISME COMUNITAT VALENCIANA HA PUESTO EN MARCHA LA CAMPAÑA 'CONTAGIA TU HOSPITALIDAD', UNA INICIATIVA DIRIGIDA A RECORDAR Y PROMOVER EL CARÁCTER ABIERTO, INCLUSIVO Y AMIGABLE DE MILES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNITAT Y DE LA PROPIA SOCIEDAD. NO PODEMOS OLVIDAR QUE EL TURISMO ES UN SECTOR CON UN IMPORTANTE PESO ECONÓMICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, QUE ADEMÁS HA SABIDO RESISTIR DURANTE LOS PEORES AÑOS DE LA CRISIS ECONÓMICA. EL TURISMO, Y TODOS AQUELLOS QUE CONTRIBUYEN CADA DÍA A PRESENTAR ANTE EL MUNDO NUESTRA MEJOR VERSIÓN, SE HA MANTENIDO FRENTE A TODOS LOS CONTRATIEMPOS GENERANDO RIQUEZA, EMPLEO Y UNA IMAGEN POSITIVA DE NUESTRO DESTINO. SIN EMBARGO, NO PODEMOS CONFORMARNOS CONTANDO TURISTAS NI RELAJARNOS POR LOS BUENOS DATOS OBTENIDOS. NUESTRO OBJETIVO ES CONTINUAR IMPULSANDO ACCIONES QUE NOS AYUDEN A FIDELIZAR AL TURISTA Y A MEJORAR LA POSICIÓN EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO.
NUESTRO CARÁCTER ABIERTO, MEDITERRÁNEO, ALEGRE Y ACOGEDOR NOS DEFINE Y NOS REPRESENTA. SIN DUDA ES NUESTRO MEJOR ATRIBUTO, EL QUE NOS APORTA VALOR. POR ESO, DESDE TURISME COMUNITAT VALENCIANA HEMOS PUESTO EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA PONER DE RELEVANCIA QUE SOMOS UNA SOCIEDAD HOSPITALARIA, DONDE TODO AQUEL QUE VIENE BUSCANDO UNA EXPERIENCIA ÚNICA ES ACOGIDO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. ESTE PROGRAMA SE ACOMPAÑA DE MÁS DE 200 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TODOS AQUELLOS SECTORES QUE, DE UNA U OTRA FORMA, PARTICIPAN EN LA CADENA DE ATENCIÓN AL VISITANTE. UNA SONRISA, UN GESTO AMABLE, SON ACCIONES QUE NOS DEFINEN Y QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL TURISTA Y DE LA IMAGEN DE MARCA DE NUESTRA COMUNIDAD. TODOS TENEMOS UN PAPEL QUE DESARROLLAR COMO EMBAJADORES DE HOSPITALIDAD, TODOS TENEMOS LA CAPACIDAD DE CONTRIBUIR A QUE EL VISITANTE SE VAYA CON LA MEJOR DE LAS SENSACIONES, CON EL RECUERDO DE HABER VIVIDO UNA EXPERIENCIA ÚNICA. NO ES MOMENTO DE HABLAR DE TURISMOFOBIA, SINO DE REIVINDICAR NUESTRA TURISMOFILIA, NUESTRO AMOR POR EL QUE VIENE DE FUERA, POR EL QUE NOS ELIGE PARA QUE LE DEMOS LA OPORTUNIDAD DE CONOCERNOS MEJOR. TENEMOS GASTRONOMÍA, PATRIMONIO, HISTORIA, FIESTAS Y TRADICIONES, PAISAJE, MÚSICA, PLAYAS, PERO SOBRE TODO TENEMOS LA CAPACIDAD DE SER UN DESTINO HOSPITALARIO. TODOS TENEMOS MUCHO QUE APORTAR PARA DEFINIRNOS COMO SOCIEDAD DE ACOGIDA, COMO UNA AUTÉNTICA FÁBRICA DE EMOCIONES CAPAZ DE OFRECER EXPERIENCIAS DURANTE TODO EL AÑO. CONVIRTÁMONOS EN EMBAJADORES DE HOSPITALIDAD PARA CONTARLE AL MUNDO QUE SOMOS UN DESTINO ÚNICO, QUE NO ENCONTRARÁ NINGÚN LUGAR MEJOR PARA DISFRUTAR DEL 'MEDITERRÁNEO EN VIVO'.
TODA LA INFORMACIÓN EN HTTP://CURSOS.CONTAGIAHOSPITALITAT.COM/
TALLERES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN HOSPITALIDAD MEDITERRÁNEA REALIZADOS A FECHA 1 DE JUNIO DE 2018
LOCALIDADES ALCANZADAS
38 LOCALIDADES
ALICANTE: ALTEA, GATA DE GORGOS, ALICANTE, XÀBIA, BENIDORM, TORREVIEJA, ALCOI, ELCHE,
DENIA, ELDA, BIAR, ORIHUELA, SANTA POLA, CALP, CASTELL DE GUADALEST, PILAR DE LA HORADADA
Y BANYERES DE MARIOLA.
VALENCIA: GANDIA, UTIEL, VALENCIA, CASAS ALTAS, AYORA, ONTINYENT, CULLERA, TORRENT, MISLATA,
XERACO, SAGUNT, BOCAIRENT, TUÉJAR, VILLAR DEL ARZOBISPO Y ANNA.
CASTELLÓN: PEÑÍSCOLA, MONTANEJOS, CASTELLÓN, VINARÒS, OROPESA DEL MAR Y BENICÀSSIM.
SECTORES ALCANZADOS
13 SECTORES
GUÍAS TURÍSTICOS, ESTUDIANTES, RESTAURACIÓN, COMERCIANTES, HOTELERÍA, GESTORES DE PLAYAS,
TÉCNICOS DE TURISMO.