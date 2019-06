Bisbe Gastrotaberna Vista nocturna de la terraza de Bisbe junto al Arzobispado. Viernes, 28 junio 2019, 00:25

En una de las más icónicas y bellas plazas que hay en el centro de Valencia, la plaza del Arzobispo se ubica este pequeño y entrañable local Bisbe Gastrotaberna. Se pueden disfrutar todos los días de una cocina con conocimiento que nos ofrece un particular paseo gastronómico por entre las variedades de sabores y texturas. La cocina de Bisbe esta en continua evolución como les ha pasado a las nuevas versiones de sus platos tradicionales como sus anguilas en all i pebre, su pescaito planchao, cazuela de morcillas asturiana, de cebolla y de arroz y su chuleta de ternera deshuesada o su solomillo de recebo. En Bisbe Gastrotaberna encontraremos comidas y cenas elaboradas con productos de primera calidad provenientes de su propia granja ecológica. En la carta , carnes ,pescados, ensaladas y exquisitos postres además de un menú degustación nada desdeñable con un variado de pequeñas tapas a cada cual más particular y sabrosa. Notables sus tapas, unas de corte clásico como las patatas bravas, versión años 80, las croquetas, versión de su señora madre, y otras de corte menos convencional pero igual de sabrosas. Cabe mencionar el particular cariño que ponen en su carta de vinos.