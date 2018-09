Ameyal, costumbres y cocina mexicana Elena Gutiérrez y Carlos Wagena. / lp El restaurante de Elena Gutiérrez ofrece diversos menús con productos del país latinoamericano PEDRO G. MOCHOLÍ Viernes, 14 septiembre 2018, 01:46

La gastronomía es sin duda una pieza fundamental en la cultura de un país. En base a ella y a todo lo que le rodea, muchas de nuestras costumbres populares tienen una base sociológica, y una influencia muy presente a lo largo de la historia de una región y por expansión en la de un país. Siempre he dicho que las cocinas internacionales que han llegado a España, en muchos casos son la punta de un iceberg, y los platos que nos ofrecen, no siempre son los más populares, los que nos suelen ofrecer son los más fáciles por elaboración y porqué los ingredientes que utilizan los compran aquí, y no los traen del país originario.

Para ofrecer una gastronomía internacional son vitales y fundamentales que tanto los cocineros que nos la ofrecen, cómo los ingredientes que utilizan en la elaboración de un recetario propio, lleguen del país en cuestión, y así podamos degustar esa cocina con sinceridad, honestidad, y sobre todo detrás de toda esa cocina, exista una veracidad absoluta, tanto histórica, cómo gastronómica.

Desde hace algún tiempo, una de los países que más ha influido en las cocinas internacionales ha sido la mexicana. Tuve la suerte de visitar México D.F. y disfrutar de una buena parte de la cocina mejicana, porque en esta ciudad, encuentras una buena parte de la cocina mejicana, no de toda, porque la extensión de este país, es tan inmensa, que es imposible conocerla toda en un corto espacio de tiempo. Prueba de la importancia de la cocina mejicana, y la influencia que ha ejercido en otras cocina internacional, es que la Unesco, en el año 20110, la declaró, Patrimonio de la Humanidad.

En nuestro país, Punto MX en Madrid fue el primer restaurante que desarrolló un milimétrica cocina mejicana, en él, Roberto Ruiz y su socio Martín Eccius desarrollaron la tradición y el clasicismo de una cocina milenaria como la azteca.

Y esas misma sensaciones las presentó desde el mismo día que abrió en Valencia, Ameyal, el restaurante que desarrolla esa genuina cocina mejicana.

Están cerca de cumplir el tercer aniversario, y la trayectoria no puede ser exitosa y reconocida, y tanto en sus menús, cómo en la carta, las propuestas que encontramos a la hora de sentarnos en sus mesas nos trasladan a los mejores restaurante de México D.F.

Elena Gutiérrez ha sabido cautivarnos y transmitir a Karla Chápero la sinceridad y la sencillez de esta cocina, que a pesar de esa honestidad, resulta sabrosa y suculenta.

Para ello, Elena recibe los principales ingredientes de su propio país, por ello, su guacamole no tiene nada que ver con el que encuentras en otros establecimientos. Para mayor incidencia el plato, es delante del cliente cuando se realiza esta trabada y untuosa crema-salsa, percibiendo matices sorprendentes y muy deliciosos.

Cómo comentaba al principio, la gastronomía es una de las formas que posee la cultura, de transmitir las tradiciones de un país, y en Ameyal me mantienen muchas de esas costumbres, que son fundamentales para conocer su país. Una de ellas es la coctelería, una coctelería que se basa en dos típicas bebidas mejicanas cómo son el Tequila y el Mezcal.

A la entrada de Ameyal tienen una pequeña mesa para disfrutar de sus cócteles y de los "Antojitos" que Karla te prepara antes de sentarse a la mesa.

Una Margarita es ideal para abrir el apetito, el toque salino y refrescante de la combinación resultante entre Tequila, Triple Seco y jugo de lima recién exprimido (para evitar la oxidación del mismo). No contento con ellos, la semana pasada Elena y su coctelero Carlos Wagena nos presentaron su nuevo cóctel "El Águila". Un combinado en el que Carlos utiliza Mezcal y jugos tropicales, en el que predomina la piña. Para darle un toque más rústico, se sirve en una cuenco de barro, que además de trasmitir ese tipismo, conserva mucho más tiempo fría la bebida.

Esta no es la única novedad que nos presenta Elena y su equipo, porqué esta noche nos propone disfrutar de un Menú a 4 Manos.

El menú de esta noche lo elaboraran Karla Chápero y la prestigiosa cocinera mejicana Natalie Curie, propietaria del restaurante El Coraloense en California.

Natalie ha venido a Valencia a participar el próximo domingo en el Concurso Internacional de Paella Valencia que cómo todos los años se celebra en Sueca.

La excelente relación entre ella y Karla ha propiciado esta cena, que sin duda va a resultar muy interesante.

El día siguiente (15 de septiembre) se celebra el Día Nacional de México, y para ello, Elena ha creado la Fiesta del Orgullo Patrio en honor de su país, presentado un menú para la ocasión.

Para este menú, Karla ha creado un menú ex proceso, que consta de los siguientes platos: Aperitivos de Karla. Insurgentes: Ceviche negro de esmedregal (Serviola, pescado), con pepino, lima y aguacate. Dñª Josefa: Pozole verde de maíz cacahucintle, con gambas y cilantro. Los Constituyentes: Flautas de ave con mole poblano y queso fresco. Viva México: Gordita de maíz frita, rellena de guisado de chicharrón en salsa roja. Miguel Hidalgo: Aterciopelado mole verde de la casa con sepia y caviar de lumpo. Chile en Nogada: Tradicional chile poblano relleno de guisado conventual, que celebra la entrada del ejercito Trigarante en la ciudad de Puebla, y representa los colores de nuestra enseña nacional.

Para separar los platos se servirá un granizado de guayaba, y el postre, Patria Querida: Chocolate mejicano en texturas con chile pasilla.

El día 20 de septiembre, y continuando con las celebraciones del Mes Patrio, se realizará una cena degustación en la habrán actuaciones en directo de un Mariachi.

Y continuando con las celebraciones del Mes Patrio, Ameyal nos ofrece hasta el próximo día 30 de septiembre dos menús: Ejecutivo Patrio, y Degustación Patrio.

En el primero, la cocina clásica elaborado con productos de temporada serán los platos que nos ofrecerán. En el segundo, se elaboraran platos propios de la celebración más importante que posee este país; su Independencia.

Hay que agradecer a Ameyal, y a tanto a Elena, cómo a su padre, Emilio Gutiérrez que además de darnos a conocer la genuina cocina mejicana. Un gastronomía amplia, variada, y que se ha enriquecido gracias a las influencias extranjeras que a lo largo de su historia este país ha vivido, y que sin duda la han enriquecido.

Y una buena parte de ella, la podemos disfrutar y conocer en Ameyal.

Ameyal. C/ Conde de Salvatierra, 39. Telf. 963205837/ 963236153. Cierra los lunes. Valencia.