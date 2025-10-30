Gastronomía y deporte contra el cáncer infantil

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12 Comenta Compartir

La localidad valenciana de Bonrepòs i Mirambell se convertirá el próximo domingo 9 de noviembre de 2025 en el epicentro de la solidaridad valenciana al acoger el II evento solidario Kangoo Jumps 'Un salto por la vida para el cáncer infantil'. La jornada, que se celebrará a partir de las 10 horas en el Parque de los Paelleros, tiene como objetivo principal recaudar fondos y visibilizar la investigación en oncología pediátrica, la principal causa de muerte por enfermedad entre los 0 y 14 años en España.

Este evento combina deporte, diversión y compromiso social, con el fin de impulsar avances médicos esenciales para los cerca de 1.100 casos de cáncer infantil diagnosticados anualmente en el país. La iniciativa está organizada por Kangooclub Rockandjumps, el Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP) y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) con la colaboración del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell y la Fundación de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (F-SEHOP). Además, cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias del Deporte, el Servei d'Esports, la Universitat de València y la Asociación Cáncer de Bonrepòs i Mirambell.

Jornada lúdica

Las actividades programadas para el evento incluyen una masterclass de Kangoo Jumps con botas de salto, exhibiciones de boxing y cubbà, castillos hinchables y otras actividades específicas para niños, música en directo con grupos indie rock como Local Número 5 y Los bonitos Redford. Además, se ha organizado una barra de bebida solidaria, venta de productos, un mercadillo y una paella gigante solidaria a 2 euros por gentileza de www.originalpaella.es. Para aquellos que no puedan asistir, se ofrece la posibilidad de contribuir mediante una microdonación, ya que cada aportación suma y cada salto impulsa la investigación en cáncer infantil. La primera edición de este acontecimiento solidario, celebrada en 2024, logró recaudar 3.120,85 euros, fondos que fueron destinados íntegramente a la investigación en oncología pediátrica que se desarrolla en el Hospital La Fe.

Durante la presentación oficial del evento, celebrada en el ayuntamiento de la localidad, los organizadores coincidieron en señalar la importancia que tienen tanto en España como en Europa las microdonaciones de la ciudadanía para complementar la financiación pública necesaria para desarrollar la investigación clínica y epidemiológica.

La directora científica del RETI-SEHOP e investigadora en La Fe, Adela Cañete, insistió en el éxito que la investigación ha supuesto en las últimas décadas. La doctora Cañete detalló cómo « supervivencia de los niños y niñas con cáncer ha pasado del 55% en los años 80 hasta alcanzar el 84% actualmente». Asimismo, destacó que el riesgo de fracaso del tratamiento ha disminuido hasta un 60% en los últimos años.

Por su parte, la alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramiro, coincidió con el resto de participantes en destacar «la importancia de iniciativas como esta que permiten poner cara a los investigadores e investigadoras y dar a conocer los proyectos».

En la misma línea, Carlos Navarro, Jefe de sección de actividades deportivas del Servicio de Deportes de la Universitat de València, incidió en el compromiso de la comunidad universitaria con este tipo de acciones solidarias.