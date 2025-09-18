Gandia, capital de la Semana Santa El Encuentro Nacional de Cofradías tendrá del 25 al 28 de septiembre actos litúrgicos, culturales y festivos

La Semana Santa de Gandia, Fiesta de Interés Turístico Nacional, tiene un latido especial, un pulso que se siente en cada rincón de la ciudad y que este mes de septiembre se intensificará con la llegada del XXXVI Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades. Del 25 al 28 de septiembre, la ciudad ducal abrirá sus puertas para acoger a cofrades de toda España en una cita cargada de emoción, fe y cultura que promete dejar huella.

El encuentro arranca el jueves 25 en el Palacio Ducal con la bienvenida oficial y un vino de honor que marcarán el inicio de unos días en los que la música también tendrá un papel protagonista gracias al concierto de música cofrade en el Teatre Serrano.

A partir de ahí, la ciudad se transformará en un escenario vivo con conferencias, mesas redondas, visitas culturales, procesiones y momentos únicos que combinarán tradición y actualidad.

Uno de los ejes principales será el papel del arte y la comunicación en la Semana Santa, con ponencias y debates en la Universitat Politècnica de València que reflexionarán sobre su impacto cultural, económico y turístico. Expertos como el economista Juan Sapena o el catedrático Ximo Company compartirán su visión sobre cómo mantener viva esta tradición en un mundo en constante cambio.

No obstante, más allá de la reflexión académica, Gandia vibrará con actos que harán partícipes a vecinos y visitantes. El viernes 26 destacará la solemne Bajada del Santísimo Cristo de la Buena Muerte en la parroquia de Cristo Rey, un momento de profunda devoción que cada año sobrecoge a quienes lo presencian. Y el sábado 27 será uno de los días grandes, con la representación de la 'Visitatio Sepulchri' en las Escuelas Pías, el desfile de bandas y la procesión extraordinaria que recorrerá las principales calles del centro histórico.

La gastronomía también se suma a la celebración, con un almuerzo popular de fideuà de Gandia, plato estrella de la ciudad, que permitirá a los visitantes saborear la tradición local en un ambiente festivo. Además, las exposiciones en la Sala Coll Alas y la Casa de la Marquesa mostrarán la Semana Santa desde una perspectiva artística y fotográfica, ampliando la experiencia más allá de lo religioso.

El domingo 28, la clausura tendrá lugar en la Insigne Colegiata con una eucaristía multitudinaria, acompañada por coros de distintas localidades, que pondrá el broche final a cuatro jornadas intensas. Tras ello, un almuerzo de hermandad servirá como despedida hasta el próximo encuentro.

Gandia vuelve así a situarse en el mapa nacional cofrade, treinta años después de acoger el VIII Encuentro y coincidiendo con el 70 aniversario de la creación de la Junta Mayor de Hermandades. Una efeméride que refuerza el compromiso de la ciudad con sus raíces y con una tradición que no solo es espiritual, sino también cultural y patrimonial.

Quienes se acerquen esos días a Gandía descubrirán una ciudad volcada con su Semana Santa, que no se entiende sin la implicación de sus más de 4.000 cofrades. Un patrimonio vivo que convierte cada acto en una experiencia única y que invita a todos a participar, ya sea desde la fe, la cultura o simplemente el deseo de compartir momentos inolvidables.