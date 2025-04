Francisco Melero rinde homenaje a Dvorák

GPS Jueves, 17 de abril 2025, 00:08 Comenta Compartir

La Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, dirigida por Francisco Melero, brindó un concierto de Semana Santa, patrocinado por la Fundación Ciudad de Requena y la Bodega Sierra Norte, en el Teatro Principal de Requena. La formación ofreció un programa que incluyó las Danzas Húngaras (la 1, 4 y 5) de Johannes Brahms (1833-1897) y la Sinfonía n.º 9 en mi menor, opus 95, B178, 'Del Nuevo Mundo', de Antonín Dvorák (1841-1904), con la que se rindió homenaje a este célebre compositor en el 120.º aniversario de su fallecimiento.

Más de 300 personas disfrutaron de la propuesta musical de la formación requenense. La Sinfonía del Nuevo Mundo, una de las obras más populares y emblemáticas, fue compuesta por Dvorák en 1893 y se estrenó el 16 de diciembre de ese mismo año en el Carnegie Hall de Nueva York a cargo de la Sociedad Filarmónica de Nueva York, dirigida por Anton Seidl. Las reseñas y críticas en medios como The New York Times y New York Herald destacaron que era «la mejor de las obras de Dvorák».