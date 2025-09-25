Fotur entrega sus premios de turismo El próximo lunes 29 de septiembre tendrá lugar la 3ª edición de la Gala Premios Turismo 2025 con motivo del Día Internacional del Turismo

GPS. El próximo lunes 29 de septiembre de 2025 se celebrará la 3.ª edición de la Gala Premios Turismo, con motivo del Día Mundial del Turismo. La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) organiza este evento, que se ha consolidado como la cita más importante y con mayor convocatoria del sector.

El acto tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en el Palau Alameda (C/ del Arquitecto Mora 2, 46010, Valencia), uno de los locales más emblemáticos de la ciudad, en un formato de cena sentada, que facilitará el encuentro profesional y el networking.

La gala reunirá a destacadas personalidades de los sectores turístico, cultural, gastronómico, de festivales y del ocio, con el objetivo de reconocer a los que han contribuido de manera significativa al desarrollo, la promoción y la consolidación del turismo y el ocio como motores económicos, sociales y culturales en la Comunitat Valenciana.

El acto será presentado por Maje Martínez, directora de Contenidos de Gastrónoma, y Juanjo Carbonell, secretario General de Fotur. Durante la gala, la entrega de premios contará con la actuación del valenciano Carlos Higes, que fue representante de Eurovisión Junior y semifinalista de La Voz Kids. Además del photocall, habrá varias sorpresas, entre ellas la entrega de un premio especial a una persona del público, lo que hará aún más emocionante la velada.

Entre algunos de los asistentes confirmados a la gala se encuentran Marian Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana; Paula LLobet, concejala delegada de Turismo; Amparo Folgado, diputada de Gobierno Abierto e Integridad Institucional; Stephane Soriano Gómez, director general de Diversidad en la Generalitat Valenciana; María de los Llanos Massó Linares, presidenta de las Cortes Valencianas; Jose Salvador Tárrega, director general de Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana; Jesús Mora, de AVACU; María José Broseta, presidenta Federación Asociaciones; Federico Fuster, presidente de Hosbec; Javier Vallés, director general de SH Hoteles; Israel Martínez, director general de Turismo de la Generalitat Valenciana; Maribel Sáez, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana; Vicente Ripoll, director general del IVAJ; Cintia Poveda, subdirectora general del IVAJ; Vicente Ordaz, presidente de À punt; Juan Pablo Valero, director general Comisionado para València Music City; Isaura Navarro, diputada de Compromís; Sergio Terol, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana; y Javier Ismael Mateo, concejal del Ayuntamiento de Valencia.

Bajo el título 'Gala Premios Turismo 2025', la ceremonia contará con la asistencia de rostros conocidos del ámbito turístico y social, en una noche diseñada para poner en valor la importancia de la industria del turismo en nuestra comunidad.

Entre los colaboradores se encuentran Coca-Cola, Bodegas Gandía, Dicoval y Heineken. Los premios serán realizados por Pitiminís, empresa de arte valenciano.

Con esta iniciativa, la patronal Fotur, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y Visit Valencia, reafirma su papel como federación pionera y referente en la promoción del turismo y el ocio, reforzando su compromiso con la visibilización y el impulso del sector en el marco del Día Mundial del Turismo 2025.

En este sentido, Víctor Pérez, Presidente de Fotur, subraya que este acto se ha convertido en la cita más importante para el sector turístico de la Comunitat Valenciana.